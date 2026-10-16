Por estos tiempos que corren, en México todos hablan de Gilberto Mora y el enganche se ha cansado de recibir elogios por doquier de los aficionados y del periodismo. Sin embargo, distinto es para la joya cuando protagonistas del futbol y especialmente leyendas del deporte tienen un momento para dedicar unas palabras a su persona.

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En las últimas horas quien se dirigió hacia Gilberto Mora fue Keylor Navas, quien le dio un consejo al crack mientras cada día se platica más sobre una posible venta a Europa. El emblemático guardameta costarricense fue consultado por el juvenil en el marco del 18° cumpleaños del mismo, y no dudó en pedir paciencia con el futuro de su colega.

Durante su más reciente entrevista con los medios en Ciudad Universitaria, el portero de Pumas buscó quitarle presión y prisa al mediocampista ofensivo de la Selección Mexicana. El ex Real Madrid es un referente y una voz de mando en el vestidor del conjunto auriazul, y tiene el mismo tipo de actitudes con los jugadores de otros clubes.

Gil Mora, el jugador sensación de México [Foto: Getty]

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“¿Qué le diría? Es importante que… ojalá, y estoy seguro que eso están haciendo con él, pueda tener la cabeza tranquila y presente”, sostuvo Keylor Navas como su primer respuesta. El guardameta de los Pumas solicitó al público general que no lo apuren con su proceso de crecimiento y desarrollo ni lo atormenten hasta no cerrar nada concreto.

En este sentido, Keylor Navas aseguró que si no es en el mercado de invierno que viene, en el siguiente de verano se dará la ansiada transferencia del jugador de los Xolos. “Siempre es importante que él siga enfocado, pero él es un jugador de gran talento y el talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento“, expresó el arquero de Pumas.

Keylor Navas y su devoción por México y por Pumas UNAM:

Durante la nota con la prensa, el portero agradeció el afecto que ha recibido no solo de los fans de Pumas, sino los de todos los equipos desde su llegada al país. “La afición de nuestros Pumas siempre tiene ese cariño especial y lo hacen sentir a uno como en casa, pero también soy un agradecido con el país en general. Sin importar la camiseta, los mexicanos me han recibido con los brazos abiertos; me han mostrado su país, su cultura, su gastronomía… Me han mostrado muchas cosas bonitas que al final uno lo agradece muchísimo”, afirmó la leyenda de Costa Rica, siempre con mucho respeto y altura.