Dónde ver América vs. Cruz Azul por el Juego de Leyendas: canales de TV y streaming online

Las leyendas de América y Cruz Azul volverán a encontrarse en un partido especial que reunirá a grandes figuras de ambos equipos. Conoce qué canales y plataformas transmitirán el esperado encuentro.

América y Cruz Azul reviven la pasión del Clásico Joven este sábado 31 de octubre en una edición especial de leyendas cargada de historia. El encuentro se disputa en la cancha del Estadio Carlos Iturralde Rivero de Mérida, Yucatán, con el inicio de la transmisión pactado para las 16:50 horas (tiempo del centro de México).

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La afición yucateca disfrutará del reencuentro de figuras emblemáticas que marcaron época en el balompié mexicano. Nombres de la talla de Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Carlos Hermosillo y Óscar “Conejo” Pérez vuelven a enfundarse las camisetas azulcrema y celeste para revivir una de las rivalidades más intensas del país.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los fanáticos de ambas instituciones es que el choque entre las leyendas de las Águilas y La Máquina contará con cobertura totalmente en vivo y de acceso gratuito a través de plataformas digitales:

Streaming Online: Canal oficial de YouTube de ESPN Deportes (ESPNMX).

Canal oficial de YouTube de ESPN Deportes (ESPNMX). Televisión Abierta / Paga: Sin emisión confirmada en televisión tradicional; el seguimiento completo se dará en streaming mediante YouTube.

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La actualidad de ambos planteles

El combinado de veteranos del América llega a la Península de Yucatán liderado por referentes ofensivos como Cuauhtémoc Blanco y Salvador Cabañas. El cuadro azulcrema buscará hacer gala de su talento individual y toque de balón para dominar el medio campo y darle una alegría a la nutrida fanaticada águila en el sureste mexicano.

Por su parte, la plantilla de Cruz Azul salta al terreno de juego encabezada por históricos goleadores e ídolos bajo los tres postes como Carlos Hermosillo y Óscar “Conejo” Pérez. La Máquina buscará neutralizar los ataques rivales y aprovechar la contundencia de sus atacantes para salir con la victoria en una tarde inolvidable de nostalgia futbolera.

En sintesis

América y Cruz Azul juegan el Clásico de leyendas este sábado 31 de octubre.

juegan el Clásico de leyendas este sábado 31 de octubre. Cuauhtémoc Blanco y Carlos Hermosillo encabezan el partido en el Estadio Carlos Iturralde Rivero.

encabezan el partido en el Estadio Carlos Iturralde Rivero. YouTube de ESPN Deportes transmitirá en vivo y gratis el duelo a las 16:50 horas.