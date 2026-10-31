Llega el momento del plato principal de la 15° fecha del campeonato y así podrás mirar el compromiso.

¿Están preparados? En el imponente Estadio Azteca va quedando todo listo para el mejor cruce de la jornada 15 del Apertura 2026. En un ambiente inmejorable, dos grandes de México como América y Toluca probarán sus fuerzas entre sí en un muy lindo encuentro. Aquí te traemos todos los detalles de la transmisión del mismo.

Publicidad

Esta será, además, una contienda de animadores del campeonato hasta el momento: las ‘Águilas’ son líderes y los ‘Diablos Rojos’ están quintos. El dueño de casa intentará no solo sostener la cima sino también extender la ventaja, en tanto que la visita buscará quedar a dos puntos de su rival. Sin dudas será un choque especial.

Dónde ver América vs. Toluca EN VIVO por TV en México:

El partido Club América vs. Toluca FC contará con la transmisión por televisión, en forma gratuita, de la señal de Canal 5, que pasará sin costo el cotejo en directo. Además, al mismo tiempo el compromiso contará con la cobertura televisiva de TUDN, pero por la señal de cable paga, también con imagen y sonido en vivo.

El Banorte aguarda por América y Toluca [Foto: Getty]

Publicidad

Dónde ver América vs. Toluca EN VIVO por streaming online en México:

El partido Club América vs. Toluca FC se podrá sintonizar en forma online, de manera gratuita, a través del multimedio Layvtime (sitio web y canal de Youtube). Por otro lado, también se llevará a cabo una transmisión en simultáneo por medio de la plataforma ViX Premium, pero se accede solo si tienes abono pago.

Fecha y hora de América vs. Toluca por el Apertura 2026:

El partido Club América vs. Toluca FC está dispuesto para acontecer HOY sábado 31 de octubre, desde las 21.00 horas del Centro de México, en el último turno del día. El compromiso de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX contará como sede al Estadio Azteca, donde las ‘Águilas’ habitualmente juegan como locales.

Árbitro designado de América vs. Toluca por el Apertura 2026:

El partido Club América vs. Toluca FC contará con la conducción de Luis Enrique Santander, el elegido por la Comisión Arbitral para este desafío de la Liga MX. En la entidad consideran que posee el temple necesario para llevar bien los hilos del juego y que no se le vaya de las manos como ocurrió el torneo pasado.