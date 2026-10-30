El conductor de ESPN liquidó a los 'Diablos Rojos' y envalentonó la figura de las 'Águilas'.

Cada vez falta menos para llegar a las etapas decisivas del Apertura 2026, y de a poco van empezando a consolidarse los aspirantes al título. Ningún club ha mostrado hasta aquí una regularidad o nivel alto sostenido durante el torneo, por lo que las opiniones sobre los ‘candidatos’ son variadas. No hay unanimidad en torno a esta cuestión.

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En medio de las repercusiones de la definición de la fase regular, un testimonio generó controversia total, especialmente por las formas. Álvaro Morales menospreció al Toluca y lo bajó de la pelea por la gloria en este campeonato. El periodista se aprovechó del momento del cuadro escarlata y lo ‘tachó’ como uno de los contendientes.

El conductor de ESPN confesó su punto de vista y aseguró que, a su manera de ver el escenario, el América su único favorito a ganar el torneo. El periodista ha demostrado en múltiples ocasiones su inclinación hacia el americanismo, y en este punto consolidó su posición. Más allá de que el equipo no convence, lo ve campeón de la Liga MX.

Álvaro Morales le tiró al Toluca en la TV [foto: ESPN]

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“El América es el único candidato a ganar el título, siempre es una competencia del América contra todos los demás. ‘Oye, Alvarito, ¿y el Toluca?’, me dirán. El Toluca está pensando en diciembre, en el Derbi de las Américas, en el Mundialito, Mundialito de Clubes, Intercontinental, no sé cómo le llaman. El Toluca se ha caído, las Chivas y Cruz Azul también…”, sentenció Álvaro Morales en su editorial del programa ‘Fútbol Picante’.

En esa misma línea, el reconocido reportero de la cadena internacional hizo énfasis en su perspectiva sobre las posibilidades de las Águilas. “¿Cómo me van a decir que los otros tres también son máximos candidatos al título? La historia siempre nos ha indicado una cosa: que existe el América, y los demás están en función del América. Punto. He dicho”, concluyó el conductor, sin lugar a la discusión en la mesa.

Los aficionados estarán al pendiente para responderle a Álvaro Morales, después de que América y Toluca se enfrenten este sábado en el Estadio Azteca. Uno marcha líder y otro marcha cuarto, pero todo podría cambiar si los Diablos Rojos, denostados por el conductor, dan un golpe a domicilio. ¿Qué sucederá en el Coloso de Santa Úrsula?

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