Dos equipos que siguen fuera de la zona de Liguilla se juegan una de sus últimas 'balas'. ¿Quién lo pasa

En el Estadio Olímpico Universitario se vivirá una noche de lujo cuando los Pumas se reencuentren ante los Tigres, en el juego correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026. Será una cita de mucha trascendencia dado que se trata de los ‘animadores’ de peor semestre, en lo que refiere a las plantillas más ricas del campeonato.

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¿Cómo llegan Pumas y Tigres al juego del Apertura 2026?

Los ‘Universitarios’ alcanzan este encuentro luego de sufrir una dura derrota por 2-0 ante Santos, donde no jugó bien pero se sintió perjudicado por el arbitraje. La escuadra de Esteban Solari marcha en la 12° colocación del campeonato, con 16 puntos, a cuatro de los puestos de clasificación a los Playoffs.

Los ‘Felinos’, mientras tanto, también llegan golpeados tras padecer una caída por 2-0 ante León de local, donde terminaron siendo silbados por la afición. El conjunto de Víctor Manuel Vucetich se ubica en el 14° puesto del torneo, con 14 unidades, dos de su rival de turno y a seis de la zona de Liguilla.

¿A qué hora juegan Pumas vs. Tigres por el Apertura 2026?

El partido Pumas UNAM vs. Tigres UANL tendrá lugar HOY sábado 24 de octubre, desde el Estadio Olímpico Universitario, en el último juego del día en la Liga MX. El duelo de la jornada 14 del Apertura 2026 está programado para dar inicio a partir de las 20.10 horas del Centro de México, cerrando la agenda futbolera.

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El Olímpico Universitario espera por Pumas-Tigres [Foto: Getty]

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs. Tigres por TV en México?

El partido Pumas UNAM vs. Tigres UANL contará con doble transmisión televisiva en vivo y en directo para todo el territorio mexicano. Por TV abierta, el juego lo pasará la señal gratuita de Canal 5, mientras que por TV de cable el compromiso lo tendrá la pantalla paga de TUDN.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs. Tigres por streaming online en México?

El partido Pumas UNAM vs. Tigres UANL se podrá sintonizar en vivo y en directo en forma online, de manera exclusiva, por medio de la plataforma ViX Premium. A diferencia del enfrentamiento anterior, este desafío del Apertura 2026 no contará con cobertura de Laytime.