¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Cruz Azul vs. Toluca por el Apertura 2026

Cruz Azul y Toluca se enfrentan este sábado en un gran partido de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Este sábado 26 de septiembre continúa la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2026. Cruz Azul y Toluca se ven las caras a partir de las 16:50 hs (CDMX) en el Estadio Banorte, un enfrentamiento condicionado por la actividad de las selecciones nacionales que deja a ambas escuadras mermadas.

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Cruz Azul llega a este compromiso sufriendo la ausencia de tres piezas clave de su esquema titular. La Máquina no podrá contar con Kevin Mier (convocado con la Selección de Colombia), ni con Erik Lira y Jeremy Márquez, ambos requeridos por el Tri de Rafael Márquez. Ante estas bajas, Andrés Gudiño tomará la responsabilidad bajo los tres postes.

Por su parte, Toluca es de los clubes más golpeados del torneo por esta ventana internacional. Los Diablos Rojos pierden a cuatro futbolistas esenciales: Jesús Gallardo y Everardo López citados por la Selección Mexicana, además de Santiago Simón (Argentina) y Federico Viñas (Uruguay). Antonio Mohamed rearmará su aparato ofensivo y medular para mantener el protagonismo en el torneo.

La probable alineación de Cruz Azul

Andrés Gudiño

Alan Mozo

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Jesús Orozco

Agustín Palavecino

Carlos Rodríguez

Rodolfo Rotondi

José Paradela

Christian Ebere

Gabriel Fernández

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La probable alineación de Toluca