¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Cruz Azul vs. Toluca por el Apertura 2026

Este sábado 26 de septiembre continúa la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2026. Cruz Azul y Toluca se ven las caras a partir de las 16:50 hs (CDMX) en el Estadio Banorte, un enfrentamiento condicionado por la actividad de las selecciones nacionales que deja a ambas escuadras mermadas.
Cruz Azul llega a este compromiso sufriendo la ausencia de tres piezas clave de su esquema titular. La Máquina no podrá contar con Kevin Mier (convocado con la Selección de Colombia), ni con Erik Lira y Jeremy Márquez, ambos requeridos por el Tri de Rafael Márquez. Ante estas bajas, Andrés Gudiño tomará la responsabilidad bajo los tres postes.
Por su parte, Toluca es de los clubes más golpeados del torneo por esta ventana internacional. Los Diablos Rojos pierden a cuatro futbolistas esenciales: Jesús Gallardo y Everardo López citados por la Selección Mexicana, además de Santiago Simón (Argentina) y Federico Viñas (Uruguay). Antonio Mohamed rearmará su aparato ofensivo y medular para mantener el protagonismo en el torneo.
La probable alineación de Cruz Azul
- Andrés Gudiño
- Alan Mozo
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Jesús Orozco
- Agustín Palavecino
- Carlos Rodríguez
- Rodolfo Rotondi
- José Paradela
- Christian Ebere
- Gabriel Fernández
La probable alineación de Toluca
- Luis García
- Diego Zaragoza
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Nico Castro
- Edher Segura
- Alexis Vega
- Jesús Angulo
- Helinho
- Paulinho