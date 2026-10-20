Dónde ver EN VIVO Guadalajara vs. Necaxa por la jornada 13 de la Liga MX: TV y streaming online

Guadalajara y Necaxa se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio Akron, por la jornada 13 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Guadalajara recibe a Necaxa este martes 20 de octubre desde las 18:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas necesita encadenar triunfos para meterse de lleno en la pelea por el liguilla y no quiere relajarse ante un rival que pelea por no hundirse más en la tabla.

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El Rebaño llega como favorito y sabe que un traspié lo deja fuera de la conversación por los primeros puestos. Necaxa, en cambio, juega cada partido como si fuera una final para escapar del fondo de la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

Guadalajara acumula dos empates seguidos, el último 1-1 ante Tigres y antes 1-1 de visitante frente a Atlas, resultados que cortaron la caída tras perder con Querétaro a fines de septiembre. Con 20 puntos en 12 partidos, el equipo se mantiene cuarto y necesita volver a ganar para no perderle pisada a los de arriba.

Necaxa atraviesa un momento complicado: cayó 0-2 con Atlas en su última presentación de local, después de un empate 3-3 ante Pachuca que al menos le dejó algo de confianza en el ataque. Con apenas 9 puntos en 12 fechas y ubicado 17°, los Rayos llegan obligados a sumar de visitante si quieren meterse otra vez en la pelea por evitar el descenso.

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El historial entre Guadalajara y Necaxa

El historial es claramente favorable para Chivas, que ganó 21 de los 39 cruces ante Necaxa, con 8 victorias para los Rayos y 10 empates. En materia de goles la diferencia también es amplia, 68 contra 42 a favor del Rebaño.

El antecedente más reciente terminó 0-0, en un partido donde Necaxa hizo de local, lo que rompió una racha de resultados más abiertos entre ambos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/04/2026 Necaxa vs. Guadalajara 0-0 Liga MX 24/09/2025 Guadalajara vs. Necaxa 3-1 Liga MX 18/01/2025 Necaxa vs. Guadalajara 3-2 Liga MX 23/10/2024 Guadalajara vs. Necaxa 3-2 Liga MX 21/02/2024 Necaxa vs. Guadalajara 1-0 Liga MX 14/07/2023 Guadalajara vs. Necaxa 2-0 Liga MX 08/04/2023 Guadalajara vs. Necaxa 1-0 Liga MX 20/08/2022 Necaxa vs. Guadalajara 0-4 Liga MX 30/04/2022 Necaxa vs. Guadalajara 0-1 Liga MX 28/08/2021 Guadalajara vs. Necaxa 2-1 Liga MX

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Horario del partido

México: 18:07 hs

Por dónde ver el partido

México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

FC Juárez vs. Atlante — martes 20 de octubre, 19:00 hs

Atlético San Luis vs. Querétaro — martes 20 de octubre, 19:00 hs

Tigres vs. León — martes 20 de octubre, 21:00 hs

Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Pachuca vs. Cruz Azul — miércoles 21 de octubre, 21:00 hs

Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs

En síntesis