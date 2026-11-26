Pachuca recibe a Chivas este jueves 26 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
La actualidad de ambos equipos
Pachuca arranca su participación en Liga MX.
Chivas arranca su participación en Liga MX.
El historial entre Pachuca y Chivas
Pachuca y Chivas se enfrentaron 57 veces en los últimos años: 17 triunfos de Pachuca, 21 de Chivas y 20 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/08/2026
|Pachuca vs. Chivas
|1-1
|Liga MX
|10/01/2026
|Chivas vs. Pachuca
|2-0
|Liga MX
|03/11/2025
|Pachuca vs. Chivas
|0-1
|Liga MX
|23/02/2025
|Chivas vs. Pachuca
|2-1
|Liga MX
|19/10/2024
|Pachuca vs. Chivas
|0-2
|Liga MX
|13/04/2024
|Pachuca vs. Chivas
|0-1
|Liga MX
|24/09/2023
|Chivas vs. Pachuca
|0-0
|Liga MX
|12/02/2023
|Pachuca vs. Chivas
|1-1
|Liga MX
|31/07/2022
|Chivas vs. Pachuca
|0-0
|Liga MX
|16/01/2022
|Pachuca vs. Chivas
|2-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Amazon Prime Video, FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, TUDN, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, TUDN.com, TUDN App
Todos los partidos de los cuartos de final
- Toluca vs. Atlas — miércoles 25 de noviembre, final 2-0
- Monterrey vs. Club América — miércoles 25 de noviembre, final 0-0
- León vs. Cruz Azul — jueves 26 de noviembre, 21:10 hs
- Atlas vs. Toluca — sábado 28 de noviembre, 19:00 hs
- Club América vs. Monterrey — sábado 28 de noviembre, 21:10 hs
En síntesis
- Pachuca y Chivas se enfrentan este jueves 26 de noviembre por los cuartos de final de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Amazon Prime Video, FOX One y FOX+.