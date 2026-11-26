André Jardine marcó un antes y un después en la historia reciente del Club América durante su paso por el futbol mexicano. El entrenador brasileño consiguió construir uno de los ciclos más exitosos de la institución y se ganó un lugar especial entre los aficionados azulcremas, principalmente por el histórico tricampeonato de Liga MX y los títulos que consiguió durante su gestión.

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Sin embargo, a mitad de año decidió dar un paso al costado al considerar que su etapa en Coapa había llegado a su final. Después de conquistar prácticamente todo con las Águilas, el estratega entendió que necesitaba un nuevo desafío para continuar con su carrera y aceptó una propuesta para continuar su trayectoria lejos de México.

Ahora, cuando parecía que su futuro estaba completamente alejado de la Liga MX, comenzaron a surgir versiones sobre un posible regreso. Según informó César Luis Merlo, Tigres sueña con contratar a Jardine después de recibir una respuesta negativa de Guillermo Barros Schelotto. Pero no sería el único interesado: en Claro Sports revelaron que Toluca también tiene al brasileño en carpeta como posible reemplazante de Antonio Mohamed.

Reporta @CLMerlo que Tigres está sondeando a André Jardine, sería lamentable que regrese a México con otro equipo que no sea el América. Es una vergüenza lo de Santiago Baños. https://t.co/0f1SENFn9J — Roberto Haz (@tudimebeto) November 26, 2026

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El presente de André Jardine en Emiratos que podría acercarlo a la Liga MX

Actualmente, André Jardine dirige al Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, donde busca consolidar su proyecto después de abandonar el futbol mexicano. Sin embargo, su presente deportivo podría convertirse en un factor determinante para definir su futuro. El equipo viene de sufrir una dura derrota por 5-1 ante Al-Qadsiah de Julián Quiñones en la AFC Champions League y tiene por delante un compromiso importante en el que necesita conseguir un buen resultado.

La situación del entrenador brasileño está bajo la lupa y una nueva caída podría poner en riesgo su continuidad en el cargo. Este escenario es seguido de cerca por los clubes mexicanos que lo tienen como una alternativa para sus respectivos banquillos.

Tanto Tigres como Toluca saben lo que puede aportar Jardine a un proyecto deportivo. El brasileño conoce perfectamente la Liga MX, tiene experiencia en instancias decisivas y ya demostró que puede construir equipos capaces de competir por títulos. Por eso, su posible salida de Emiratos podría abrir una oportunidad para que vuelva a México, aunque esta vez para dirigir a uno de los rivales del América.

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