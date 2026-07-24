¡Pasó otro viernes botanero! Luego de algunos días sin partidos, se reanudó la jornada 2 del Apertura 2026 con una doble cartelera de encuentros disputados en simultáneo. Con los compromisos celebrados esta noche, se produjeron modificaciones en la tabla de posiciones de la Liga MX que serán desglosadas a continuación.

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¿Cómo quedaron los juegos del viernes en el Apertura 2026?

En el Estadio Caliente de Tijuana, Xolos le ganó por 1-0 a Club León, gracias a la anotación de Gilberto Mora a los 53 minutos de partido, en su vuelta a la acción. Para el equipo de Sebastián Abreu, además, Mourad El Ghezzouani desperdició un tiro desde los doce pasos en el primer tiempo para extender la diferencia.

En el Estadio Azteca de Ciudad de México, Atlante igualó 1-1 con Club América, sin sacarse ventajas. Cristian Borja había adelantado a la visita a los 21 minutos del encuentro, mientras que Eugenio Pizzuto lo empató para el local a los 65 minutos. Después de un cruce de ida y vuelta, fueron tablas en el Coloso.

¿Quién es el líder de la tabla del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Con los nuevos cambios en las posiciones, Xolos de Tijuana es el nuevo puntero del campeonato, con puntaje perfecto: 6 unidades de 6 disputadas hasta el momento. Tras su triunfo ante León, igualó a Cruz Azul en puntos pero lo superó por diferencia de gol (+3 contra +2). Gran comienzo del equipo de Sebastián Abreu.

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Gil Mora regresó con gol en los Xolos [Foto: Getty]

La tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2026 de la Liga MX:

¿Quién es el líder de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Tras errar un penal en la victoria de Xolos, Mourad El Ghezzouani no pudo quedar como puntero en soledad del listado de máximos artilleros del Torneo Apertura. El goleador de Tijuana quedó en la cima con sus 2 tantos, acompañado de Lucas Ocampos, Jeremy Márquez y Salomón Rondón, todos con la misma cantidad.

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La tabla de goleo EN VIVO del Apertura 2026 de la Liga MX: