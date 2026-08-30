Dónde ver EN VIVO Toluca vs. FC Juárez por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Toluca recibe a FC Juárez este domingo 30 de agosto por la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce los canales de TV y las plataformas de streaming disponibles para seguir el partido en vivo.

Toluca continúa su camino en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX disputando la Jornada 6. Los Diablos Rojos reciben en casa a FC Juárez en un compromiso clave para seguir escalando posiciones en la tabla general. El encuentro se llevará a cabo este domingo 30 de agosto, con el pitazo inicial pactado para las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Publicidad

El conjunto escarlata buscará aprovechar la localía y el impulso de su afición para sumar tres puntos vitales en esta jornada de fin de semana.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para la afición que desea seguir todas las acciones de este duelo en territorio mexicano, la transmisión del choque entre Toluca y Bravos de Juárez estará disponible de forma exclusiva a través de plataformas digitales.

El partido se transmitirá EN VIVO y en exclusiva por la señal de ViX Premium. Se podrá acceder al encuentro mediante la aplicación móvil, televisores inteligentes y la plataforma web oficial suscribiéndose a su servicio de streaming.

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El Toluca llega a este compromiso con el objetivo de consolidar su funcionamiento futbolístico y mantenerse peleando en la parte alta de la clasificación. Tras un arranque competitivo en el torneo local y su participación en la Leagues Cup, el cuadro mexiquense intentará imponer condiciones como local apoyado en su contundencia ofensiva en la ‘Bombonera’.

Por su parte, FC Juárez arriba al Nemesio Diez necesitado de puntos para salir de la zona baja de la tabla. Los Bravos han mostrado altibajos en su rendimiento en este arranque del Apertura 2026, por lo que una victoria de visita ante uno de los planteles más fuertes del torneo significaría un envío de ánimo fundamental para el resto de la fase regular.

En sintesis

Toluca y FC Juárez disputan la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026.

disputan la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Estadio Nemesio Diez alberga el encuentro a las 18:00 horas del centro de México.

alberga el encuentro a las 18:00 horas del centro de México. ViX Premium transmite el partido en vivo y de forma exclusiva en México.