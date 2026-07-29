¿Dónde y en qué estadio juegan la MLS vs. la Liga MX por el All-Star Game 2026?

La MLS y la Liga MX se medirán por el All-Star Game 2026 en el Bank of America Stadium, la imponente casa del Charlotte FC y los Carolina Panthers.

La MLS y la Liga MX se enfrentarán por el All-Star Game 2026 después de disputar los Skills Challenge que se llevaron a cabo el día martes. El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

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El estadio es la casa del Charlotte FC, equipo que compite en la MLS, y también recibe los partidos como local de los Carolina Panthers, franquicia de la NFL. De esta manera, el All-Star Game tendrá como escenario un recinto habitual para grandes eventos deportivos.

Bank of America Stadium: historia y capacidad

El Bank of America Stadium está situado en el centro de Charlotte y es uno de los principales escenarios deportivos de Carolina del Norte. El recinto fue inaugurado en 1996 y desde entonces funciona como la casa de los Carolina Panthers de la NFL.

Con el paso de los años, el estadio también se convirtió en una de las sedes importantes para el fUtbol en la ciudad, especialmente desde la llegada del Charlotte FC a la MLS. Su gran capacidad permite albergar encuentros de enorme convocatoria y eventos deportivos de primer nivel.

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El recinto cuenta actualmente con capacidad para 74.479 espectadores, una cifra que lo convierte en un escenario importante para recibir el duelo entre las estrellas de la MLS y la Liga MX por el All-Star Game 2026.

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