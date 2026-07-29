¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de la MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026

MLS y Liga MX se enfrentan por el All-Star Game 2026, con varias figuras ausentes. Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Lewandowski no estarán presentes en el esperado encuentro.

La MLS y la Liga MX se enfrentan este miércoles por el All-Star Game 2026, en un encuentro que reunirá a algunas de las principales figuras de ambas competencias. Sin embargo, el partido tendrá varias ausencias importantes que le quitarán protagonismo a algunas de las grandes estrellas.

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La Liga MX no contará con futbolistas como Keylor Navas, Gilberto Mora y la Hormiga González, entre otros jugadores que no estarán disponibles para el encuentro. El equipo dirigido por Antonio Mohamed deberá afrontar el desafío con un plantel que tendrá varias bajas.

La gran ausencia de la MLS será Lionel Messi, quien todavía se encuentra de vacaciones después de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tampoco estarán presentes Luis Suárez y Robert Lewandowski, por lo que el combinado estadounidense no podrá contar con tres de sus nombres más reconocidos.

Alineación de la Liga MX All Stars

Carlos Acevedo

Israel Reyes

Willer Ditta

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Carlos Rodríguez

Fernando Gorriarán

Erik Lira

Juan Brunetta

José Paradela

Salomón Rondón

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Alineación de la MLS All Stars

Maxime Crépeau

Steven Moreira

Jackson Ragen

Tim Ream

Richie Laryea

Andrés Cubas

Evander

Carles Gil

Thomas Müller

Son Heung-Min

Petar Musa

En sintesis