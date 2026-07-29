¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de la MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026

La MLS y la Liga MX se enfrentan este miércoles por el All-Star Game 2026, en un encuentro que reunirá a algunas de las principales figuras de ambas competencias. Sin embargo, el partido tendrá varias ausencias importantes que le quitarán protagonismo a algunas de las grandes estrellas.
La Liga MX no contará con futbolistas como Keylor Navas, Gilberto Mora y la Hormiga González, entre otros jugadores que no estarán disponibles para el encuentro. El equipo dirigido por Antonio Mohamed deberá afrontar el desafío con un plantel que tendrá varias bajas.
La gran ausencia de la MLS será Lionel Messi, quien todavía se encuentra de vacaciones después de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tampoco estarán presentes Luis Suárez y Robert Lewandowski, por lo que el combinado estadounidense no podrá contar con tres de sus nombres más reconocidos.
Alineación de la Liga MX All Stars
- Carlos Acevedo
- Israel Reyes
- Willer Ditta
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Carlos Rodríguez
- Fernando Gorriarán
- Erik Lira
- Juan Brunetta
- José Paradela
- Salomón Rondón
Alineación de la MLS All Stars
- Maxime Crépeau
- Steven Moreira
- Jackson Ragen
- Tim Ream
- Richie Laryea
- Andrés Cubas
- Evander
- Carles Gil
- Thomas Müller
- Son Heung-Min
- Petar Musa
En sintesis
- Lionel Messi no jugará el All-Star Game 2026 tras sus vacaciones del Mundial.
- Liga MX y MLS enfrentan el All-Star Game con ausencias destacadas este miércoles.
- Antonio Mohamed dirigirá a la Liga MX ante las bajas de Navas y González.