Los irregulares últimos meses que venía teniendo Allan Saint-Maximin en Medio Oriente recientemente, tanto en rendimientos como en falta de continuidad por lesiones, habían puesto en tela de juicio y una lupa más de cerca sobre su fichaje por el Club América. Afortunadamente para los azulcremas, pronto se dieron cuenta que con esta contratación dieron en la tecla.

En su debut con las ‘Águilas’ del fin de semana pasado, el artillero francés le había convertido un gol al Atlas en el triunfo del América por 4-2 en el Jalisco, advirtiendo de inmediato sus cualidades y pidiendo ganarse un lugar en el equipo con actuaciones más allá del nombre. Y no tardó en volver a demostrar que está para pelear cosas grandes.

Este sábado por la noche, otra vez ingresando desde el banco de suplentes como en su estreno, el atacante proveniente del futbol europeo le anotó un tanto al Pachuca, en el encuentro que terminó 2-0 a favor del conjunto de André Jardine en el Estadio Ciudad de los Deportes. Otra vez, un corto rato dentro del campo le fue suficiente para dejar su huella.

A Allan Saint-Maximin se lo ha notado muy enfocado; de hecho, de una acción muy despierta surgió su nueva conquista: en un contraataque de las ‘Águilas’ el portero Carlos Moreno salió a cortar apresuradamente la ofensiva hasta el mediocampo, y el francés lo anticipó y definió con el arco libre pero a larga distancia, con una puntería notable para insertar el balón en la portería.

Entre sus dos primeras presentaciones ante Atlas y Pachuca, entrando en el complemento al terreno de juego, Saint-Maximin aportó ¡2 goles en 60 minutos!, una marca histórica para la Liga MX: sumó 29′ ante los ‘Zorros’ y 31′ ante los ‘Tuzos’, anotándose en el marcador en ambos enfrentamientos y ayudando a su equipo a ganar los partidos.

Desafortunadamente, como el América-Pachuca se disputó a puertas cerradas y sin fanáticos presentes en el recinto, la afición azulcrema aún no pudo disfrutar de su flamante refuerzo desde las gradas, pero de seguro pronto tendrá la oportunidad de hacerlo. Un fichaje de lujo con todas las letras que tendrá el desafío de seguir estando a la altura del club más ganador de México.