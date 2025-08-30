Mientras que dentro del campo los resultados se le están dando bien al Monterrey, fuera del terreno de juego, en el mercado las cosas no le están saliendo como quería Rayados. Y un nuevo caso tuvo lugar en las últimas horas, donde otro posible fichaje se le ha caído a la dirigencia en su búsqueda de un atacante para reforzar la ofensiva.

En primer lugar, antes de todo hay que recordar que este sábado Borja Mayoral ya había declinado la propuesta para jugar en ‘La Pandilla’. Pese a que parecía todo encaminado entre clubes, una conversación entre el jugador y su familia lo hizo convencerse de quedarse en España y no mudarse a México para sumarse a la Sultana del Norte.

Sin embargo, no es el único caso. Luego de esa contestación negativa que causó malestar en las oficinas de El Barrial, otro de los jugadores ‘obsesión’ de la directiva le bajó el pulgar. Las autoridades del Monterrey no quieren “traer por traer”, y los objetivos que se habían puesto eran futbolistas de elite que vengan a jerarquizar la plantilla.

Publicidad

Publicidad

Esta última figura en decirle “no” a Rayados ha sido ni más ni menos que Julián Carranza, el artillero del Feyenoord de Países Bajos que en su momento llegó para suplir a Santi Giménez. En este mercado, el club albiazul pretendió sus servicios, pero finalmente descartó la posibilidad de ir a jugar a la Liga MX y escogió quedarse en Europa más tiempo.

Julián Carranza se baja de Rayados y jugará en Inglaterra [Foto: Getty]

Según reveló el popular periodista italiano Fabrizio Romano, el delantero argentino tiene todo listo para ser refuerzo del Leicester City, equipo que actualmente está disputando la Segunda División de Inglaterra, luego de descender de categoría en la última temporada de la Premier League. Ese sería el nuevo destino de Julián Carranza.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Rayados y Toluca

De este modo, los dos principales apuntados del Viejo Continente que tenían los mandatarios de Rayados se han bajado de la mesa de opciones, y habrá que comenzar desde cero. Monterrey tiene hasta el lunes para traer un atacante de Europa, ya que ese día se cierra definitivamente el mercado de las principales ligas del planeta. ¿Llegará a tiempo?