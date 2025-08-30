Es tendencia:
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de América y Cruz Azul

En esta nota, entérate cómo están las posiciones del campeonato luego de los encuentros disputados este 30 de agosto.

Por Martín Zajic

América y Cruz Azul lograron sumar de a tres este sábado.
América y Cruz Azul lograron sumar de a tres este sábado.

Este sábado 30 de agosto nos ha dejado una recopilación de partidos muy interesantes con bastante tela para cortar, con resultados quizá ‘lógicos’ en la previa pero desarrollos más atrapantes. En este escenario, repasa cómo se encuentra la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 en la continuidad de esta séptima jornada.

Los resultados del sábado en el Apertura 2025:

En este día futbolero, se produjeron dos victorias locales y dos victorias visitantes en los cuatro enfrentamientos disputados, con los siguientes marcadores:

  • Club León 3-0 Querétaro.
  • Santos Laguna 0-1 Tigres UANL.
  • Chivas 1-2 Cruz Azul.
  • Club América 2-0 Pachuca.
Saint-Maximin selló el triunfo americanista [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Apertura 2025 tras los juegos del sábado?

Al cabo de la acción del sábado, los Rayados de Monterrey son los dueños de la cima del campeonato del futbol mexicano. El equipo conducido por el español Domenec Torrent llegó a la punta con 18 puntos, pero ahora está escoltado por el Club América (17) y Cruz Azul (17 también). Completan el Top 5 Tigres UANL y Toluca, más alejados con 13 unidades.

Malas noticias para Rayados: el jugador ‘obsesión’ de la directiva fichará por otro equipo

Malas noticias para Rayados: el jugador ‘obsesión’ de la directiva fichará por otro equipo

La tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del sábado:

¿Qué juegos se disputarán este domingo en el Apertura 2025?

Este domingo 31 de agosto tendrá sólo dos compromisos en agenda para los televidentes futboleros de la Liga MX, uno por la tarde y otro por la noche:

  • Pumas UNAM vs. Atlas: 16.00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
  • Xolos vs. Necaxa: 21.00 horas, en el Estadio Caliente, por FOX, Tubi y Caliente TV.
Martín Zajic
