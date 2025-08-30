En este mercado de verano no hubo muchos traspasos multimillonarios en el futbol mexicano. Sin embargo, uno de los que sí hizo una gran inversión fue Cruz Azul, que desembolsó una fortuna para quedarse con José Paradela, uno de los futbolistas más destacados del campeonato pasado y uno de los más talentosos y creativos que permanecen en la Liga MX.

Luego de esta contratación, parte de la afición se cuestionaba si luego de brillar en un club ‘menor’ como Necaxa, podría o no adaptarse a las exigencias de un club más importante y tradicional como ‘La Máquina’. Y el volante ofensivo rápidamente pudo demostrar que no le pesará su estadía en Ciudad de México defendiendo los nuevos colores.

En muy poco tiempo, el enganche argentino pudo ganarse a la fanaticada celeste a base de muy buenas actuaciones. Luego de un tiempo de conocimiento de la Liga MX en los ‘Rayos’, ya le encontró la vuelta al futbol local y en el campo se lo nota de a momentos “volando”. Sin Palavecino, con quien hizo una gran dupla en su club anterior, no tardó en entenderse con sus compañeros nuevos.

Su última presentación estelar fue este sábado por la noche, donde José Paradela marcó un verdadero golazo ante Chivas en condición de visitante, con un potente remate de zurda desde el semicírculo exterior del área del Guadalajara. Luego de una fugaz gambeta con la que se quitó la marca, cruzó el tiro y venció la resistencia del ‘Tala’ Rangel.

Para colmo, su gol sirvió como parte de la victoria 2-1 de ‘La Máquina’ ante el Guadalajara en el Estadio Akron (Carlos Rotondi anotó el segundo y definitivo). Gracias a estos tres puntos, los dirigidos por Nicolás Larcamón escalaron a la segunda posición del campeonato y son escoltas del líder Monterrey, quedando al acecho de los regiomontanos.

Desde su debut en Cruz Azul, José Paradela ¡participó en 7 goles en 10 partidos!, con un tanto y seis asistencias aportadas en este breve comienzo de su paso por el equipo celeste. Con sus apariciones iniciales, hace pensar que es jugador del club hace mucho tiempo, pero apenas lleva un manojo de semanas entrenándose en la institución. ¿Cuál será su techo?