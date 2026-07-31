El elenco auriazul confirmó sus once sin el panameño que fue clave el torneo pasado. El motivo de su ausencia.

Los Pumas de la UNAM vienen de conseguir una victoria importantísima fuera de casa, no solo por la calidad del rival sino por la necesidad de recuperarse de un debut olvidable. Ahora, buscarán repetir las buenas sensaciones y ratificar todo lo positivo ante FC Juárez, al que visitarán hoy y un oponente que llega golpeado y sin puntos.

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Para este nuevo desafío, donde querrán ser el tercer verdugo consecutivo de los ‘Bravos’, Pumas UNAM presenta una alineación titular con una baja significativa y de renombre. Adalberto Carrasquilla no será de la partida en los ‘Universitarios’, que dispondrán de un once sin el talentoso volante panameño para salir al campo de juego.

El mediocampista ofensivo viene de recuperarse de un problema muscular, que lo marginó de los dos primeros partidos del Apertura 2026. Tras una licencia que tuvo post-Copa del Mundo, Coco Carrasquilla sufrió unas molestias que le impidieron entrenar normalmente. Por ello, no sumó minutos hasta ahora en el campeonato.

Coco Carrasquilla no salta al campo de entrada [Foto: Getty]

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Más allá de esa situación que lo alejó de las canchas en este comienzo de la fase regular, Adalberto Carrasquilla irá a la banca de suplentes hoy ante FC Juárez en el Estadio Olímpico. Si Esteban Solari así lo decide, el futbolista podría tener sus primeros minutos en el Apertura 2026 ingresando en el segundo tiempo desde los relevos.

En esta oportunidad, tras su notable ingreso ante Toluca, el cuerpo técnico incluyó a Sebastián Córdova como creador de juego por detrás de los delanteros. Por detrás tendrá a Vite-Arteaga, que se complementarán en un tandem que de a poco va creciendo y mejorando. Pumas sale con lo mejor que tiene a disposición ante FC Juárez.

La alineación de Pumas UNAM sin Coco Carrasquilla:

Estos son los once elegidos por Solari para comenzar el partido de este viernes por la noche en la Liga MX:

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