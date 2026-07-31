Este viernes 31 de julio comienza a disputarse la Jornada 3 del Apertura 2026. Es la última fecha antes del breve receso que tendrá la Liga MX por el inicio de la Leagues Cup 2026 y hoy se enfrentan FC Juárez y Pumas a partir de las 21:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
Juárez es uno de los tres equipos que aún no ha podido sumar puntos en el Apertura 2026. Los Bravos perdieron 1-0 con Puebla en el debut y luego también 1-0 con Chivas en la segunda jornada y buscarán darle una alegría a sus aficionados este viernes.
Por su parte, Pumas viene de ganarle por 2-1 a Toluca en el Nemesio Díez y los Felinos se recuperaron tras la dura derrota por 3-0 con Pachuca en CU en la primera jornada. El equipo de Esteban Solari intentará conseguir su segunda victoria consecutiva.
La probable alineación de FC Juárez
- Sebastián Jurado
- Javier Aquino
- Gilberto Sepúlveda
- Jesús Murillo
- Haret Ortega
- Alejandro Mayorga
- Ricardinho
- Denzell García
- Guilherme Castilho
- José Luis Rodríguez
- Óscar Estupiñán
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- Pedro Vite
- Víctor Arteaga
- Rodrigo López
- Uriel Antuna
- Juninho
- Roberto Morales