FC Juárez y Pumas se enfrentan por la tercera jornada de la Liga MX. Los posibles titulares de ambos equipos.

Este viernes 31 de julio comienza a disputarse la Jornada 3 del Apertura 2026. Es la última fecha antes del breve receso que tendrá la Liga MX por el inicio de la Leagues Cup 2026 y hoy se enfrentan FC Juárez y Pumas a partir de las 21:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

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Juárez es uno de los tres equipos que aún no ha podido sumar puntos en el Apertura 2026. Los Bravos perdieron 1-0 con Puebla en el debut y luego también 1-0 con Chivas en la segunda jornada y buscarán darle una alegría a sus aficionados este viernes.

Por su parte, Pumas viene de ganarle por 2-1 a Toluca en el Nemesio Díez y los Felinos se recuperaron tras la dura derrota por 3-0 con Pachuca en CU en la primera jornada. El equipo de Esteban Solari intentará conseguir su segunda victoria consecutiva.

La probable alineación de FC Juárez

Sebastián Jurado

Javier Aquino

Gilberto Sepúlveda

Jesús Murillo

Haret Ortega

Alejandro Mayorga

Ricardinho

Denzell García

Guilherme Castilho

José Luis Rodríguez

Óscar Estupiñán

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La probable alineación de Pumas