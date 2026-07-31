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¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones de FC Juárez vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

FC Juárez y Pumas se enfrentan por la tercera jornada de la Liga MX. Los posibles titulares de ambos equipos.

Pumas juega contra FC Juárez
© Imago7Pumas juega contra FC Juárez

Este viernes 31 de julio comienza a disputarse la Jornada 3 del Apertura 2026. Es la última fecha antes del breve receso que tendrá la Liga MX por el inicio de la Leagues Cup 2026 y hoy se enfrentan FC Juárez y Pumas a partir de las 21:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Juárez es uno de los tres equipos que aún no ha podido sumar puntos en el Apertura 2026. Los Bravos perdieron 1-0 con Puebla en el debut y luego también 1-0 con Chivas en la segunda jornada y buscarán darle una alegría a sus aficionados este viernes.

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Por su parte, Pumas viene de ganarle por 2-1 a Toluca en el Nemesio Díez y los Felinos se recuperaron tras la dura derrota por 3-0 con Pachuca en CU en la primera jornada. El equipo de Esteban Solari intentará conseguir su segunda victoria consecutiva.

La probable alineación de FC Juárez

  • Sebastián Jurado
  • Javier Aquino
  • Gilberto Sepúlveda
  • Jesús Murillo
  • Haret Ortega
  • Alejandro Mayorga
  • Ricardinho
  • Denzell García
  • Guilherme Castilho
  • José Luis Rodríguez
  • Óscar Estupiñán

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Pedro Vite
  • Víctor Arteaga
  • Rodrigo López
  • Uriel Antuna
  • Juninho
  • Roberto Morales
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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