La afición de Toluca recibió una noticia grandiosa en los últimos días, cuando la institución anunció en televisión la renovación de contrato de Antonio Mohamed, que continuará en el ‘Infierno’ por otro año más. El estratega argentino firmó su extensión y ya trabaja a la par de las autoridades en el proyecto deportivo.

Luego de haber puesto la rúbrica en los papeles, las conversaciones entre la directiva y el cuerpo técnico comenzaron, y el ‘Turco’ elevó un pedido puntual para asegurar el futuro y la base del equipo campeón. Los mandatarios quieren darle un gusto al director técnico tras la confianza devuelta por el mismo, y están dispuestos a hacer un esfuerzo.

De acuerdo a la información destapada por Adriana Maldonado, reportera de ESPN con llegada a los ‘Diablos Rojos’, el club abrió negociaciones para extender el vínculo de Alexis Vega. Para Mohamed se trata no solo de un futbolista absolutamente determinante dentro del campo sino un líder positivo y con mentalidad ganadora dentro del vestidor.

Alexis y Antonio, emblemas del Toluca campeón.

La renovación de Alexis pasa a ser ahora el máximo objetivo de la directiva, con buena predisposición del delantero y de su entorno para llegar a un acuerdo. La institución intentará realizarle una mejora salarial y presentar una propuesta a largo plazo para que se quede en el club por mucho tiempo, y deje de sonar su nombre para otros equipos.

Actualmente, Vega tiene contrato vigente hasta junio 2026 con el Toluca, por lo que ya ha entrado en su último año y corre riesgo su futuro en el Nemesio Diez si no alcanzan un arreglo cuanto antes. La intención es que pueda firmar un contrato nuevo de por lo menos dos temporadas más con el conjunto choricero para ir a por nuevos trofeos y títulos.

Desde su regreso al Toluca tras la etapa adversa en Guadalajara, los números del capitán escarlata han sido sensacionales: 23 goles y 25 asistencias en 72 presentaciones lo posicionan como uno de los futbolistas más destacados de los últimos tiempos en la Liga MX. Y con Paulinho como compañero de ataque, su perfomance ha crecido exponencialmente. Ahora, los ‘Diablos Rojos’ harán todos los esfuerzos por retener a su estrella absoluta.