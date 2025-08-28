Que Marcel Ruiz se quedará este segundo semestre en el futbol mexicano es un hecho, una realidad y algo que no cambiará. Pese a que tuvo propuestas interesantes para emigrar en esta ventana de verano, finalmente el talentoso mediocampista dejó todo de lado y seguirá en Toluca, pese a que muchos criticaron la determinación final del futbolista.

Durante este libro de pases, distintos periodistas han brindado información precisa y día a día sobre lo que fue sucediendo con el joven volante y las ofertas. Sin embargo, ya era hora de escuchar a las autoridades propias de los ‘Diablos Rojos’, que en estas horas platicaron públicamente contando por qué se terminó llegando a esta instancia en lugar de hacer una venta.

Por un lado, Francisco Suinaga, vicepresidente corporativo del Toluca, ratificó la continuidad del pivote en Toluca para esta etapa final del año, y confirmó que la propuesta de Palmeiras le cerraba al club -en cuanto a lo numérico respecta para transferirlo- pero no a Marcel, que veía en ir al futbol brasileño un retroceso en su carrera deportiva en lugar de un salto para crecer.

Marcel Ruiz, un titular indiscutido en el Toluca campeón [Foto: Getty]

“Si fuera el dinero ya estaría vendido porque la oferta era muy importante, pero el apoyo es del desarrollo del jugador. Lo de Marcel vamos a ser congruentes con lo que hemos hablado, porque lo hemos platicado mucho con él. Su sueño es ir a un club en Europa, pero protagonista. Actualmente está logrando sus objetivos, llegó a selección, seguramente va a tener un gran Mundial y cuando se dé (la transferencia) se va a dar, hay que esperar el momento”, señaló Suinaga durante una nota con David Faitelson en la señal televisiva de TUDN.

Al mismo tiempo, Arturo Pérez Arredondo, presidente de la institución escarlata, enfatizó sobre que el único motivo por el que Ruiz todavía no se fue de México es porque esperará a que lo busque un equipo de primer nivel que le permita jugar, en lugar de ir a un destino ‘de segunda línea’ en Europa, donde pueda estancarse y perder primero regularidad y luego además vidriera para la Selección Mexicana.

“¿El futuro de Marcel? Lo que te diría es que no lo vendemos ahorita para nada. Por supuesto que él tiene una perspectiva importantísima, pero yo creo que vienen algunas cosas importantes en el proceso general de nuestro futbol concretamente de este tipo de jugadores. Viene el tema del Mundial, de todo este proceso que se va a llevar para trabajar para estar en la selección, él está concentrado en esa parte. Yo creo que lo mejor para él en este momento es estar aquí y seguir jugando“, agregó Pérez en la misma entrevista, donde ambos directivos compartieron mesa y aire junto al conductor.

Con estas declaraciones, queda a las claras lo que en las últimas horas era una información y ahora es una afirmación pública absoluta: Marcel Ruiz jugará en Toluca hasta el Mundial, y apunta a dar el salto a Europa luego de la Copa del Mundo. Entiende que esa es la oportunidad ideal para ‘mostrarse’ y lograr un cambio para mejor en su trayectoria profesional. Veremos si el tiempo le da la derecha.