El gol mexicano que compite por el FIFA Puskás 2025 con Lamine Yamal y Declan Rice

La FIFA confirmó la presencia mexicana en los galardones The Best 2025. Este jueves se dieron a conocer los nominados al premio Puskás (mejor gol del año) y entre los 11 futbolistas resaltan los nombres de figuras mundiales como Lamine Yamal o Declan Rice. Sin embargo, en el listado también aparece Carlos Orrantia, jugador de Atlas.
El oriundo de Ciudad de México marcó un verdadero golazo ante Querétaro por la Jornada 16 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Orrantia tomó un rebote cerca del área, se deshizo de su marca con un toque sutil hacia su pierna derecha y la mandó al ángulo sin dejarla caer con un formidable remate de volea. La FIFA consideró que no podía faltar entre las opciones y ahora todos los aficionados de los Zorros se ilusionan.
De esta manera, Carlos compite por convertirse en el primer mexicano de la historia en ganar un premio Puskás. En 2014, Giovanni Dos Santos había sido nominado por su gol con la selección de México ante Países Bajos durante un amistoso, pero finalmente no se hizo con el trofeo.
¿Cómo votar por Carlos Orrantia en el FIFA Puskás 2025?
Las votaciones ya están abiertas y los usuarios pueden seleccionar hasta tres goles según el orden de importancia a través de la página web de la FIFA, puntualmente en la sección Puskas Award del FIFA The Best.
Todos los nominados al FIFA Puskás 2025
- Alerrandro – Vitória vs Cruzeiro
- Deiola – Cagliari vs Venezia
- De la Vega – Cruz Azul vs Seattle Sounders
- Montiel – Independiente vs Independiente Rivadavia
- Nasser – Al Ahly vs Pharco
- Orrantia – Querétaro vs Atlas
- Ribeiro – Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund
- Rice – Arsenal vs Real Madrid
- Ridho – Persija Jakarta vs Arema
- Rodrigues – Kasimpasa vs Rizespor
- Yamal – Espanyol vs Barcelona
