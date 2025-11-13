El gol mexicano que compite por el FIFA Puskás 2025 con Lamine Yamal y Declan Rice

La FIFA confirmó la presencia mexicana en los galardones The Best 2025. Este jueves se dieron a conocer los nominados al premio Puskás (mejor gol del año) y entre los 11 futbolistas resaltan los nombres de figuras mundiales como Lamine Yamal o Declan Rice. Sin embargo, en el listado también aparece Carlos Orrantia, jugador de Atlas.

El oriundo de Ciudad de México marcó un verdadero golazo ante Querétaro por la Jornada 16 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Orrantia tomó un rebote cerca del área, se deshizo de su marca con un toque sutil hacia su pierna derecha y la mandó al ángulo sin dejarla caer con un formidable remate de volea. La FIFA consideró que no podía faltar entre las opciones y ahora todos los aficionados de los Zorros se ilusionan.

De esta manera, Carlos compite por convertirse en el primer mexicano de la historia en ganar un premio Puskás. En 2014, Giovanni Dos Santos había sido nominado por su gol con la selección de México ante Países Bajos durante un amistoso, pero finalmente no se hizo con el trofeo.

¿Cómo votar por Carlos Orrantia en el FIFA Puskás 2025?

Las votaciones ya están abiertas y los usuarios pueden seleccionar hasta tres goles según el orden de importancia a través de la página web de la FIFA, puntualmente en la sección Puskas Award del FIFA The Best.

Todos los nominados al FIFA Puskás 2025

Alerrandro – Vitória vs Cruzeiro

– Vitória vs Cruzeiro Deiola – Cagliari vs Venezia

– Cagliari vs Venezia De la Vega – Cruz Azul vs Seattle Sounders

– Cruz Azul vs Seattle Sounders Montiel – Independiente vs Independiente Rivadavia

– Independiente vs Independiente Rivadavia Nasser – Al Ahly vs Pharco

– Al Ahly vs Pharco Orrantia – Querétaro vs Atlas

– Querétaro vs Atlas Ribeiro – Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund

– Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund Rice – Arsenal vs Real Madrid

– Arsenal vs Real Madrid Ridho – Persija Jakarta vs Arema

– Persija Jakarta vs Arema Rodrigues – Kasimpasa vs Rizespor

– Kasimpasa vs Rizespor Yamal – Espanyol vs Barcelona

En síntesis

El mexicano Carlos Orrantia , jugador del Atlas , está nominado al premio Puskás 2025 de la FIFA.

, jugador del , está nominado al premio de la FIFA. El gol de Carlos Orrantia fue anotado ante Querétaro por la Jornada 16 del Clausura 2025 de la Liga MX.

fue anotado ante por la del Clausura de la Liga MX. Giovanni Dos Santos fue otro mexicano nominado al Puskás, en el año 2014.

