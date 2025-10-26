Es tendencia:
¿Por qué no juega Bruno Barticciotto en Santos Laguna vs. Querétaro por el Apertura 2025? 

El delantero chileno no será parte del duelo de los Guerreros ante los Gallos Blancos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Bruno Barticciotto no será parte del duelo de Santos Laguna ante Querétaro
© Getty ImagesBruno Barticciotto no será parte del duelo de Santos Laguna ante Querétaro

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Santos Laguna y Querétaro se miden este domingo 26 de octubre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Corona de la ciudad de Torreón. Ambos equipos van por la victoria para no quedar afuera de la pelea por ingresar al Play-In.

Para este encuentro, el director técnico Francisco Rodríguez no contará con un jugador que es importante. El delantero Bruno Barticciotto no estará disponible y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el futbolista presenta una lesión de grado 1 en el muslo posterior de la pierna derecha y no está recuperado aún. 

¿Quién será el reemplazo de Bruno Barticciotto en Santos Laguna vs. Querétaro? 

Con esta noticia, el atacante Jordan Carrillo se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene. 

¿Cuál será la alineación de Santos Laguna vs. Querétaro sin Bruno Barticciotto? 

Sin Bruno Barticciotto el conjunto albiverde formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: Acevedo; Amione, Balanta, Ortega, Abella; Mariscal; Palacios, Güémez, López, Sordo; y Carrillo

En síntesis 

  • Bruno Barticciotto no está disponible para el partido de Santos Laguna vs. Querétaro por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. 
  • El delantero chileno presenta una lesión de grado 1 en el muslo posterior de la pierna derecha. 
  • El atacante Jordan Carrillo lo reemplazaría y se sumará al conjunto inicial. 
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
