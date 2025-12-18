FC Juárez viene de firmar la mejor temporada de toda su historia en el futbol mexicano. El conjunto fronterizo logró el gran objetivo de clasificarse por primera vez a la Liguilla y, aunque su camino terminó en los cuartos de final tras ser eliminado por Toluca, el balance general fue ampliamente positivo para la institución.

Tras el cierre del torneo, se confirmó la salida de Martín Varini como entrenador del equipo. El técnico aceptó una propuesta importante por parte de Necaxa y su ciclo en Juárez llegó a su fin, obligando al club a replantear el proyecto deportivo de cara al Clausura 2026.

El elegido para tomar el mando fue Pedro Caixinha. El entrenador brasileño regresó al futbol mexicano, donde ya había tenido pasos por Cruz Azul entre 2018 y 2019 y por Santos Laguna en 2022, con la misión de consolidar lo hecho y darle un salto de calidad al equipo.

Pensando en el armado del plantel para la próxima temporada, la directiva comenzó con una depuración del grupo. En las últimas horas, FC Juárez confirmó la salida de tres futbolistas que no continuarán en la institución como parte de esta nueva etapa bajo la conducción de Caixinha.

Los tres futbolistas que no seguirán en Juárez

Uno de los despedidos fue Ángel Zaldívar, a quien el club le dedicó un extenso mensaje de agradecimiento: “Gracias, Ángel Zaldívar. Por todo lo que aportaste a este club y a esta ciudad, siendo siempre un ejemplo de disciplina, profesionalismo y generosidad con nuestra gente. Dejas un precedente claro: en Juárez todo es diferente. Una aventura que quedó marcada y que muchos recordaremos junto al Blog del Ing., donde siempre resaltaste lo mejor de esta frontera y su gente. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos. El Ing. del Gol siempre será bienvenido en su casa: Ciudad Juárez”.

También se confirmó la salida de Jonathan González y Dieter Villalpando. Sobre González, el club expresó: “Gracias, Jonathan González. Por tu entrega, tu profesionalismo y el compromiso mostrado defendiendo estos colores. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos”.

Mientras que para Villalpando el mensaje fue: “Gracias, Dieter Villalpando. Por el trabajo, la dedicación y la actitud mostrada durante tu etapa con nosotros. Te deseamos lo mejor en los retos que vienen. Mucho éxito en lo que sigue de tu camino profesional”.

