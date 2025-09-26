La 11° jornada del Torneo Apertura comenzó con polémica: bastó tan sólo un tiempo para que apareciese el primer fallo arbitral controversial del fin de semana. En el encuentro entre FC Juárez y León, que dio inicio a esta nueva fecha, un cobro inesperado encendió los ánimos entre los futbolistas de uno y otro equipo en la etapa inicial.

A los 38 minutos del primer tiempo, Sebastián Santos rechazó el balón al tiro de esquina para marcar la subida de José Luis Rodríguez. Sin embargo, el juez recibió el llamado del VAR y terminó señalando una infracción del jugador de ‘La Fiera’ sobre el de los ‘Bravos’, falta que en las primeras imágenes televisivas no se pudo observar.

Durante la transmisión del compromiso entre Juárez y León, el propio narrador y comentarista apuntaron que debía ser córner dado que no existía contacto de Santos para desequilibrar a Rodríguez, y se mostraron sorprendidos ante la revisión del colegiado. Mucho mayor fue su asombro al observar que luego el principal falló a favor del local con un penal imprevisto.

En el banquillo del equipo esmeralda estaban muy tranquilos aguardando la decisión del colegiado, dado que en todas sus reproducciones no notaban la presunta infracción de su defensor. Por lo tanto, ante la decisión comunicada por el árbitro, todos los suplentes y el cuerpo técnico de ‘La Fiera’ estallaron reclamando que habían sido perjudicados por la concesión.

Con la determinación arbitral consumada, FC Juárez se puso al frente en el marcador en esa jugada: Oscar Estupiñán se hizo cargo y marcó el 1-0 de los ‘Bravos’ ante León en casa, haciendo delirar a los fanáticos presentes. Con su tanto para ponerse en ventaja, el colombiano se subió al podio de goleadores del Torneo Apertura 2025.

Gracias a su nueva conquista, Estupiñán alcanzó los 5 tantos en sus últimos 7 juegos, tres de los cuales se produjeron a través de la vía del tiro penal. En lo que va del corriente semestre, además, acumula un total de ocho anotaciones, siendo el más destacado en este aspecto entre los futbolistas de Juárez. El cafetero quiere seguir peleando arriba.

Por medio de este resultado, fallo polémico mediante (abrió el debate en las redes sociales), los ‘Bravos’ se están colocando en puestos de clasificación a Liguilla: esta victoria parcial los estaciona en la sexta ubicación de la tabla de posiciones de la Liga MX, con dieciocho unidades, corriendo a los Xolos de ese lugar que tenían con anterioridad.