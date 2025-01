James Rodríguez ya comenzó a dejar huella en León. El colombiano llegó al conjunto Esmeralda como fichaje estrella tras su desvinculación de Rayo Vallecano y en su primera titularidad anotó el gol del triunfo para continuar con puntaje perfecto en el inicio del Clausura 2025 de la Liga MX.

A pesar de que no tuvo protagonismo en España, el mediocampista cafetero de 33 años viene de ser el MVP de la última Copa América y ya empezó a demostrar su calidad a meses del certamen más importante del año: el Mundial de Clubes 2025. Ahora bien, tras el primer gol de James con León, el presidente de Rayo Vallecano rompió el silencio sobre lo que fue el fallido paso de Rodríguez por el conjunto de Madrid.

James Rodríguez celebra su primer gol con León en el Clausura 2025 (GETTY IMAGES)

¿Qué dijo el presidente de Rayo Vallecano sobre James Rodríguez tras su primer gol con León?

En declaraciones para Movistar Plus, Raúl Martín Presa manifestó sobre la fugaz etapa de James en Rayo: “Hemos tenido la suerte de tener en el Rayo un futbolista de la talla mundial de James. Por circunstancias en nuestro sistema de juego no ha encajado como todo el mundo quisiéramos y nada, desearle la mejor de las suertes tanto en León como en el próximo Mundial de Clubes y en el próximo Mundial de selecciones siempre que no juegue un equipo español o contra la selección española”.

¿Cómo fue el primer gol de James Rodríguez con León?

León recibió a Juárez y, tras la igualdad sin goles en la primera mitad, el local tuvo la chance de abrir el marcador gracias a un penal en el inicio del complemento. Fue entonces cuando James Rodríguez tomó la pelota y no desaprovechó la chance de estrenarse en la red con su nuevo equipo desde los doce pasos. Por si fuera poco, ese fue el único tanto en el encuentro y los Esmeraldas firmó su segundo triunfo en la misma cantidad de partidos.

