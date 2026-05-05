Cruz Azul, Rayados y Toluca pelean por el fichaje de Nuno Almeida

Luego de que en este torneo Clausura 2026 Rayados le hubiera dicho adiós a Doménec Torrent y a Nicolás Sánchez como sus directores técnicos, para el torneo Apertura están en la búsqueda de un estratega que tenga las cualidades necesarias para poder llevar este timonel y parece que ya tienen al indicado, pero Toluca y Cruz Azul también lo quieren.

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Hay que mencionar que Toluca, aunque está contento con Antonio Mohamed por el bicampeonato y la posibilidad de un tricampeonato y la Concacaf Champions Cup, el estratega habría mencionado que sólo estaría este torneo con los escarlatas debido a que estaría tomando un descanso con su familia en los próximos meses.

Y en el caso de Cruz Azul, tras la salida de Nicolás Larcamón, nombraron como interino a Joel Huiqui, pero pese a que pudiera salir campeón, la directiva ha dejado en claro que se está buscando a un dirigente. Es por esta razón que los tres clubes van en la misma dirección, de acuerdo con lo mencionado por el periodista Diego Peña.

¿A qué DT se pelean en la Liga MX?

La fuente comenta que Nuno Almeida estaría siendo la opción para estos equipos y es que en la etapa de auxiliar en el Al Sadd dirigió ahí a Xavi Hernández, por lo que sabe de estrategia. Puesto que esta fue la última etapa del español como futbolista antes de que se dedicara a la dirección técnica. Ahora, podría venir a México para liderar a uno de estos clubes.

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Es un estratega portugués que estuvo en el Benfica y varios equipos en Medio Oriente. Como auxiliar fue parte del Panathinaikos, del Sporting de Lisboa y del Braga. A sus 54 años de edad se encuentra sin equipo y está en la búsqueda de nuevas opciones, por lo que la Liga MX es atractiva para cambiar de aires y mostrar su trabajo.

En síntesis