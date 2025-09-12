Este fin de semana se paraliza el país con el partido más importante de la Primera División de México. América y Chivas, los dos equipos con más títulos y popularidad de la nación se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional.

Este partido será además el primera duelo clásico de uno de los flamante refuerzos de las Águilas, que fue a su vez una de las bombas del mercado de pases. El delantero Allan Saint-Maximin tendrá su primer duelo y ya calienta la previa.

El francés le envió un mensaje al Rebaño Sagrado y compartió una publicación preparándose físicamente para el encuentro. Las imágenes muestran al jugador en el gimnasio junto al resto del plantel y un mensaje que acompaña: “Nos preparamos para el sábado. Los haremos sentir orgullosos“.

Allan Saint-Maximin y un mensaje a través de TikTok. [Foto: Captura]

Al atacante le han dejado en claro la importancia de este partido, y que se juega mucho dentro y fuera del campo de juego. Ante esto, el delantero está consciente de lo que se vivirá este sábado y aprovechó la previa del partido para enviar este aviso a propios y ajenos a través de TikTok.

No será un Clásico más el que protagonizarán ya que los Azulcremas pueden quedar como líderes de la tabla de posiciones si triunfan y se dan otros resultados ajenos. Además, los Rojiblancos podrían quedar últimos en soledad si pierden y suman al menos un punto otros conjuntos.

¿Cuándo y dónde juegan América vs. Chivas por el Clásico Nacional?

El partido entre América y Chivas por el Apertura 2025 será el próximo sábado 13 de septiembre desde las 21:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambos conjuntos le quieren dar una alegría a los aficionados que acudirán al recinto deportivo.