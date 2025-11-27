Cruz Azul, uno de los máximos candidatos a consagrarse campeón del futbol mexicano esta temporada, buscará hacer valer esa etiqueta popular esta noche, cuando inicie su paso por la Liguilla. ‘La Máquina’ no la tendrá sencilla en estos cuartos de final, ya que le tocará medirse ante uno de los equipos que en mejor forma terminó la fase regular: Chivas.

El conjunto celeste realizó una campaña muy positiva en la primera ronda de este Torneo Apertura 2025, donde finalizó en el 3° puesto a sólo dos puntos de la cima. Con una plantilla altamente competitiva y un entrenador que intentará obtener la chapa de ‘ganar partidos importantes’, Cruz Azul visitará este jueves al ‘Rebaño Sagrado’, que acabó en el 6° lugar.

Tras un campeonato anterior donde quedaron eliminados en semifinales, los ahora dirigidos por Nicolás Larcamón tendrán como único objetivo conquistar el título. Las buenas sensaciones que acompañaron el semestre invitan a la ilusión y hacer tener confianza a una afición que apoyará al equipo, con el sueño de volver a gritar campeón en la Liga MX cuatro años después.

Cruz Azul visita el Akron en un duelo clave de Liguilla [foto: Getty]

¿Qué pasa si Cruz Azul pierde, empata o gana ante Chivas por el Apertura 2025?

En cualquiera de los casos que se presente, el marcador del juego no será terminante ya que faltará jugar la revancha. Los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX se disputan a dos partidos, por lo que el primero de ellos no define un clasificado y un eliminado. La ida se jugará esta noche en el Estadio Akron y la vuelta tendrá lugar el domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

Eso sí, en ‘La Máquina’ saben que será importante traerse un buen resultado de la visita a Guadalajara, ya que allí las Chivas suelen hacerse fuertes y tienen números favorables contra otros rivales de jerarquía en el torneo. En caso de un triunfo, Cruz Azul tendrá casi un pie en semifinales, mientras que un empate o una derrota dejarían más que abierta la serie para la revancha.

Cabe recordar que en caso de empate global en la serie, avanzará Cruz Azul y no las Chivas. No habrá prórroga ni penales si luego del partido de vuelta se diese esa situación, ya que el reglamento le brinda un ‘beneficio’ al equipo mejor posicionado en la tabla general (en este caso el equipo cementero). Sin embargo, esto no debe condicionar la actitud de La Máquina hoy en Guadalajara.

¿Cómo quedó el último cruce entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Akron?

El anterior enfrentamiento entre el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La Máquina’ en Guadalajara se llevó a cabo en este mismo campeonato: el pasado 30 de agosto, Cruz Azul venció por 2-1 a Chivas a domicilio en el Estadio Akron. José Paradela había abierto el marcador desde el vestidor, luego lo empató Diego Campillo, y Rodolfo Rotondi le dio el triunfo a la visita. ¿Podrá el dueño de casa imponerse este jueves por la noche?