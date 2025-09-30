Es tendencia:
Nacho Ambriz se mostró entusiasmado de contar con James Rodríguez en Club León: “Le comenté que…”

Ignacio Ambriz, en su presentación como técnico de La Fiera, dio detalles de la primera conversación que tuvo con James Rodríguez.

Por Patricio Hechem

Ignacio Ambriz habló de James Rodríguez
© Imago 7 y Getty ImagesIgnacio Ambriz habló de James Rodríguez

Ignacio Ambriz fue presentado este lunes como entrenador de Club León. El técnico mexicano vuelve a La Fiera después de cuatro años de haber dejado el cargo en mayo de 2021. El DT fue campeón del Guard1anes 2020 y buscará volver hacer historia con el equipo.

De momento Club León está 11° en la tabla de posiciones del Apertura 2025. Nacho Ambriz intentará que el equipo alcance al menos el Play-In del torneo y espera que James Rodríguez sea una pieza importante para conseguir este objetivo con La Fiera.

En este sentido, el técnico de La Fiera tuvo buenas palabras hacia el colombiano: “La verdad es que me ha sorprendido. Primero, para mí, James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con él que más me pude extender en la plática que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón“.

Ignacio Ambriz en su regreso a Club León (Imago7)

Ignacio Ambriz en su regreso a Club León (Imago7)

Lo veo bien, lo veo tranquilo y simplemente le comenté que iba a disfrutar jugar al futbol“, agregó Nacho Ambriz, quien espera contar con James Rodríguez para esta recta final de la Liga MX, en la que Club León tiene el objetivo de al menos alcanzar el Play-In.

El futuro de James Rodríguez

Sin embargo, todo indica que el colombiano estaría jugando sus últimos partidos con Club León. El contrato de James Rodríguez con el club de la Liga MX finaliza en diciembre de este año y salió a la luz la información de que el centrocampista no extenderá su vínculo con la institución.

De acuerdo al ‘Francotirador’, columnista del Diario Récord, James Rodríguez no mostró interés en renovar su contrato con Club León y agregó que Nacho Ambriz tampoco le pedirá a la directiva que inicie negociaciones para extender el vínculo del futbolista colombiano, pese a las buenas palabras en la conferencia de prensa. Por este motivo, sería casi un hecho que el enganche abandonará La Fiera una vez terminado el Apertura 2025.

patricio hechem
Patricio Hechem
