¿Quién es y cómo juega Alan Franco?

Este lunes César Luis Merlo dio a conocer de manera definitiva que el jugador Alan Franco, quien es futbolista de Sao Paolo estaría confirmado como nuevo refuerzo de Tigres, por lo que se convertiría en el primer fichaje del conjunto felino para el Apertura 2026, sólo que faltaría que lo hicieran oficial por parte del club.

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El futbolista llega cedido con opción de compra 1.5 millones de dólares, de acuerdo con la fuente recibiría 500 mil dólares, pero renuncia a los salarios atrasados que era más de un millón y los bonos por renovación. El salario ya estaría cubierto por Tigres con un año que estaría dentro de la plantilla de la UANL.

¿Quién es Alan Franco?

Alan Javier Franco es un futbolista de 29 años nacido en Avellaneda, Argentina. Actualmente, jugaba para el Sao Paolo de Brasil como defensa central. Debutó en el 2017 con Independiente y fue uno de los pupilos de Ariel Holan durante ese año en la Copa Sudamericana.

Antes de llegar al conjunto brasileño en 2023, pasó casi un par de años en el Atlanta United de la Major League Soccer en Estados Unidos, donde jugó por primera vez con Juan José Purata y ahora se reencontrarían en el conjunto mexicano, teniendo en esa ocasión un despunte en su carrera.

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¿Cómo juega el nuevo refuerzo de los Tigres?

Franco destaca por ser un defensor central diestro, con un estilo de juego que combina solidez de marca, liderazgo y una buena salida con el balón desde el fondo. Tiene una buena solvencia defensiva con juego aéreo y ayuda bien a cortar servicios en propia área, especialmente generando peligro en táctica fija; aunque también tiene una gran distribución de balón.

En síntesis

Alan Franco llega cedido a Tigres como primer refuerzo para el Apertura 2026.

llega cedido a Tigres como primer refuerzo para el Apertura 2026. 1.5 millones de dólares es la opción de compra acordada por el jugador.

es la opción de compra acordada por el jugador. Sao Paolo es el equipo anterior del defensa central argentino de 29 años.