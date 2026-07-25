Estos son los trofeos a los que todavía puede aspirar el conjunto de Antonio Mohamed este año.

Este plantel de Toluca se había acostumbrado a ganar constantemente, y además, a que la fortuna lo acompañara en los momentos clave donde se definen los títulos. Esta vez se cortó la racha triunfal de los ‘Diablos Rojos’, que volvieron a perder una final luego de mucho tiempo y ahora tendrán que hacer borrón y cuenta nueva.

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En el Dignity Health Sports Park, el conjunto escarlata perdió el Campeón de Campeones 2026, luego de haber conquistado este mismo trofeo el año pasado ante LA Galaxy. En esta ocasión, Cruz Azul fue el verdugo del Toluca en la final disputada en California, donde el equipo choricero mostró una versión deslucida y sin reacción.

Con la derrota en el Campeón de Campeones 2026, Toluca no sólo se quedó sin poder sumar ese título adicional a sus vitrinas. Tras este fracaso, no pudo clasificarse al Campeones Cup, otra final donde podría haber conseguido otra estrella. Fue un doble puñal al pecho el de Cruz Azul para los dirigidos por Antonio Mohamed.

El Toluca de Mohamed y su primer final perdida [Foto: Getty]

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Pese a haber perdido la posibilidad de ganar esos dos trofeos, que hubiesen puesto al club aún más en los primeros planos, Toluca aún puede ganar 5 títulos en 2026. No es tiempo de autodestruirse ni de lamentarse, la institución debe pasar página rápidamente, reforzarse con los fichajes que faltan y mentalizarse para lo que viene.

En primer lugar, el objetivo inmediato será luchar hasta el final y conquistar el Torneo Apertura 2026. Tras no poder lograr el tricampeonato con el título de Cruz Azul de por medio en el pasado Clausura, los ‘Diablos Rojos’ intentarán recuperar la mística en el plano local. Además, buscarán acercarse al América en títulos de Liga MX.

En segundo término, el otro campeonato que Toluca tratará de conseguir de cualquier manera será la Leagues Cup 2026, para obtener su segundo trofeo internacional del año. Allí, tendrá un interesante comienzo jugando varios partidos como local, lo que puede darle el envión anímico necesario para pelear la competición.

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Por último, hay “tres títulos en uno” que el equipo de Antonio Mohamed se ilusiona con obtener en el certamen más trascendental que jugará en esta temporada. Toluca irá por el Derbi de las Américas, la Copa Challenger y la Copa Intercontinental, que son ‘copas de un partido’ que puedes ganar cuando avanzas en la Copa Intercontinental de la FIFA.