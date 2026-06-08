Revelan el truco de Esteban Solari para salir de Pachuca

Este lunes se dio a conocer de manera oficial por parte del conjunto de Pachuca que Esteban Solari estaría terminando su relación como DT de los Tuzos para el Apertura 2026, por lo que inmediatamente se reveló que uno de los equipos que podría estar interesado en su fichaje y se podría dar, sería Pumas ante una inminente salida de Efraín Juárez.

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Todo indica que a más tardar en esta semana los auriazules llegarían un acuerdo para dejar fuera a Efraín y en su búsqueda se encontrarían con Solari para poder ser el nuevo estratega del equipo como la primera opción. Fuentes cercanas a Pumas ya han determinado que el ahora extécnico de Pachuca sí es una opción real para los universitarios.

¿Plan con maña de Esteban Solari para irse a Pumas?

Recordando los duelos en la semifinal del Clausura 2026 y el pasado de Solari en el equipo auriazul, se dieron a conocer algunas situaciones que se vieron “sospechosas” por parte de Esteban en el tema de su renovación, pues supuestamente ya empezaba a negociar con Pumas su llegada hasta que logró conseguirlo.

De acuerdo con la información del periodista de FOX, Paco Montes, el estratega de los Tuzos empezó a solicitar cosas más “extrañas” a la directiva para que pudieran hacer su renovación, después de no llegar a un acuerdo que permitiera a ambas partes estar en sintonía fue que se reveló ese comunicado oficial de parte de Pachuca.

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Ahora todo está encaminado a que tome las riendas de Pumas, y es que hay que recordar que aún después de ser eliminados en la Liga MX, todo estaba bien para que renovara por el equipo y seguramente con la derrota de los auriazules en la final sonó la posible salida de Efraín y fue ahí que comenzaron las solicitudes como un sueldo muy “exagerado” para poder quedarse.

En síntesis