Tras idas y vueltas, finalmente el futbolista Luka Romero será nuevo jugador de Cruz Azul. Con pasado en el futbol de Europa, el mexicano nacionalizado argentino tendrá una nueva oportunidad en la Liga MX. Esta vez el futbolista sale desde Milan de Italia.

La Máquina Cementera se hace del jugador de 20 años, quien estaba a préstamos en el Alavés de España. A cambio de 3,5 millones de euros, el atacante abandona el Viejo Continente. Sin embargo, una historia detrás puso en peligro la operación.

Así lo informó el periodista César Luis Merlo: “Luka Romero, a través de su representante, llamó a Chivas de Guadalajara y agradeció el interés pero ya había arreglado con otro club”. Y continuó: “Romero aceptó la oferta contractual del Cruz Azul, un contrato por cinco años, como se informó“.

Y continuó: “Pero, ¿Qué pasó? Chivas, después de que Luka Romero le había dicho que cerró con otro club, y una vez que se había hecho público que ese club era Cruz Azul, envió una oferta formal al Milan de cinco millones y medio de euros. Cuando el jugador ya le había dicho que había arreglado con otro club“. “Ofrecía dos millones más que Cruz Azul. Obviamente el jugador respetó la palabra, la operación no se le encareció a Cruz Azul. Sigue pagando 3.5 millones de dólares”, sentenció.

“Este proceder molestó, y mucho a Cruz Azul. No por Amaury y no por Manso, la persona apuntada en Cruz Azul es el español Juan Carlos Martínez, al cual consideran que no obró de manera correcta”. Y concluyó: “¿Qué hizo Cruz Azul? Llamó a la Federación Mexicana, le dio una queja telefónica, y está evaluando, mandar una carta formal en la cual le dice, demostrame que vos mandaste la oferta antes que yo, y no después para embarrarme la cancha“.

¿Cómo le fue a Luka Romero en 2024?

Con respecto a su último año, el extremo jugó apenas 22 encuentros entre Milan, Almeria y Alavés. Entre todos esos encuentros, apenas marcó tres tantos, todos jugando para el cuadro rojiblanco español. Ahora, en México tendrá la chance de asentarse y reinventarse.