¡Engaño en Xolos! La verdadera y preocupante razón por la que arriesgarán a Gilberto Mora ante el América

Se ha cumplido ya un mes desde que Gilberto Mora no juega y esto ha retrasado su venta a Europa como se esperaba después de que cumpliera los 18 años. Sin embargo, después del duelo ante Santos, desde el propio cuerpo técnico se confirmó que el jugador estaba al 100% y ayer llegó a la Ciudad de México para enfrentarse al Club América.
¿Qué pasa realmente con Gilberto Mora?
Pero el periodista de TUDN, Gibrán Araige dio a conocer información respecto al juvenil mexicano que preocupa de más. Y es que aunque confirmó que no está para ser titular el día de hoy, sí podrían darle unos minutos porque para poder lograr su venta es necesario que el jugador tenga actividad; esta sería la razón de que esté presente en este duelo.
La misma fuente también revela que ha tenido molestias en la cadera, especialmente en la zona de la pubis, por lo que su tema que no ha sido operado podría ser la causa de esta situación. Hay que recordar que sólo se sometió a un tratamiento, como otros jugadores lo hacen, pero debido al crecimiento del joven es posible que aún haya cambios respecto a la forma de tratarlo.
🦅AMÉRICA🦅 🚨ROTACIONES VS XOLOS🚨 Cambios en todas las líneas…desde Rodolfo Cota hasta Miguel Borja!!! Acá te lo cuento…👇🏻👇🏻👇🏻 🦅🐕¡A DESCANSAR LAS PIERNAS! El plan de Almada para el duelo pendiente. https://t.co/neB2SqjqwR— Gibrán Araige (@GibranAraige) October 28, 2026
Lo mencionado recientemente pone en duda lo que se ha mencionado por parte del equipo de Tijuana, donde hay mucho hermetismo respecto a la lesión del jugador. Incluso se han filtrado videos donde se ve cómo sacan a Gil del estadio para que no lo vean los aficionados o los medios, puesto que no hay un parte médico oficial del club.
No está confirmado que estas acciones que han tenido con Mora se deban a esta circunstancia, pero con esta información que se ha mencionado, pone a pensar en que sí hay preocupación dentro de la plantilla respecto al futuro de Gil, cuando todo indicaba que tendría varias ofertas de clubes importantes después del Mundial.
En síntesis
- Gilberto Mora viajó a CDMX para enfrentar al América tras un mes inactivo.
- Gibrán Araige reportó molestias en el pubis del jugador sin requerir operación aún.
- Tijuana mantiene hermetismo y no ha emitido un parte médico oficial al respecto.