Descubre aquí por dónde se podrá sintonizar el próximo desafío de 'La Franja' y los 'Universitarios'.

Puebla y Pumas UNAM serán los animadores de un atrapante enfrentamiento este viernes por la noche, cuando se vean las caras en el Estadio Cuauhtémoc. Los dos contendientes se juegan sus últimas fichas para seguir en carrera en el Apertura 2026 y están obligados a ganar. Aquí te contamos cómo seguir el encuentro.

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¿Cómo llegan Puebla y Pumas al partido del Apertura 2026?

‘La Franja’ arriba a esta instancia del torneo ubicada en la 14° posición de la tabla, con 16 unidades, producto de cuatro triunfos, cuatro igualdades y seis derrotas. En su última presentación, los dirigidos por Gerardo Espinoza vienen de sufrir una dolorosa derrota por 4-3 ante Atlas de visitantes en el Estadio Jalisco.

Los ‘Universitarios’, mientras tanto, alcanzan esta etapa del campeonato en el 12° puesto, con 17 puntos, tras cosechar cuatro triunfos, cinco empates y cinco caídas. El conjunto conducido por Esteban Solari viene de sumar un amargo empate 1-1 con Tigres en condición de local en el Estadio Olímpico Universitario.

¿El Puebla vs. Pumas del Apertura 2026 va por TV abierta?

Afortunadamente para los fanáticos, este partido sí irá por televisión abierta en México, por lo que todos podrán ver la transmisión en forma gratuita este viernes. La señal de Azteca 7 será la única con los derechos de televisación en directo del partido, dentro de lo que es la TV abierta en el territorio nacional.

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¿Qué otro canal transmite Puebla vs. Pumas por el Apertura 2026?

El encuentro entre ‘La Franja’ y los ‘Universitarios’ contará, además de Azteca 7, con la cobertura en simultáneo desde el lugar de los hechos de la señal de ESPN 2. El canal de cable perteneciente a la empresa Disney será el único que transmitirá al mismo tiempo en vivo este juego por la grilla paga en México.

¿Cuándo y a qué hora juegan Puebla vs. Pumas por el Apertura 2026?

El juego entre los equipos de Gerardo Espinoza y Esteban Solari se disputará este viernes 30 de octubre, en el Estadio Cuauhtémoc, por la jornada 15 del Apertura 2026. El enfrentamiento de Liga MX está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México, sin partidos en simultáneo.