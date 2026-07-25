Qué pasa si Cruz Azul vs Toluca empatan

Esta noche el conjunto de Cruz Azul se enfrentará ante Toluca en el duelo de Campeón de Campeones, ambos equipos están en la búsqueda de este título para sellar una época de triunfos para cada uno de ellos. Ambos vienen de adelantar su partido de la Jornada 2, donde nos dieron un resultado inesperado cada quién.

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¿Cómo llegan Toluca y Cruz Azul?

En el caso de Toluca, cayó ante Pumas, pero en su defensa comenzó el duelo con un equipo alterno, con la idea de descansar a los jugadores. Sin embargo, más tarde Antonio Mohamed desmintió que fuera de esa manera, aún así se quedaron sin los tres puntos en la segunda fecha con anotaciones de dos jugadores que ellos dejaron ir.

Por otro lado, Cruz Azul venció al Puebla, después de remontar en el marcador, por lo que la escuadra cementera ya ha demostrado en sus dos duelos de la temporada que puede ir abajo en el marcador y después reponerse. Es por ello que para este enfrentamiento, ante un rival como Toluca, podría serle de utilidad esta previa.

¿Habrá penales o tiempos extra en caso de empate?

El tema que sigue siendo una duda para los aficionados es qué pasa si en los 90 minutos de juego se empata el marcador, qué equipo pasaría, por lo que aquí les decimos que en caso de una igualada, se definirá inmediatamente en una tanda de penales, sin necesidad de disputar los tiempos extra, por lo que de esa manera conoceremos al campeón.

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El encuentro es este sábado 25 de julio del 2026 a las 18:30 horas del centro de México. Por lo que tomando en cuenta los tiempos entre 20:30 y 21:00 horas tendríamos al Campeón de Campeones, dependiendo de si se resuelve en el tiempo regular o se van a los penales para poder definirlo de esa manera al término de los 90′.

En síntesis