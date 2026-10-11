Hernán Crespo se lamentó el empate de Atlas con Chivas en el Clásico Tapatío: “Me da bronca”

Atlas se mantiene en puestos de Liguilla de la Liga MX a pesar del empate en el Clásico Tapatío.

Atlas y Chivas no se sacaron diferencias en el Clásico Tapatío que se disputó este sábado por la Liga MX. Kevin Zenón, flamante fichaje rojinegro, convirtió el primer gol del partido, pero los Zorros no pudieron sostener el triunfo y Ángel Sepúlveda lo igualó en los minutos finales.

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Esta anotación de Chivas le cayó como un balde de agua helada a Atlas. Después del partido, Hernán Crespo dijo que se lamenta no haber podido ganar en el Clásico Tapatío pero también reconoció que el Clásico Tapatío fue parejo y que el empate es justo.

“La primera sensación es una lástima porque lo estábamos ganado bien frente a un rival que seguramente tiene argumentos. Es un equipo que juega muy bien, es un equipo trabajado y que hace año y medio están juntos. Eso se nota en ciertas cosas, se nota el trabajo”, dijo en un principio el DT argentino.

“Nos faltó un poco de precisión en los últimos metros. Recuerdo dos jugadas cuando teníamos que concretar, la última de cabeza que saca el portero. Teníamos argumentos para tener más. Para el periodo donde estamos y cómo comenzamos, enfrentar un rival de este tipo, en un Clásico, está bien así”, añadió Hernán Crespo.

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Kevin Zenón convirtió el gol de Atlas ante Chivas (Getty Images)

“Por la situación y el ambiente nos hubiera encantado ganar. Entendemos que Chivas también tiene sus argumentos para decir que el empate está bien. No iba a haber un claro ganador hoy; es un Clásico, todo es muy fino y muy chiquito, todo es relativo”, siguió explicando el entrenador de Atlas.

Por último, a Hernán Crespo le hubiese encantado darle el triunfo a La Fiel, la afición rojinegra: “La verdad es que me voy lleno también porque tuve la posibilidad de vivir un Clásico, de ver nuestro estadio y ver a La Fiel. Fue espectacular; me da un poco de bronca porque me hubiese gustado regalarles la victoria. Se sentía mucho la gente de Atlas, se sintió mucho la localía y le queríamos dar un regalo que se nos escapó por muy poco”.

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¿Cuándo vuelve a jugar Atlas?

A pesar del empate, Atlas se mantiene en puestos de Liguilla del Apertura 2026. Ahora el equipo de Hernán Crespo se preparará para viajar a Aguascalientes para enfrentar a Necaxa el próximo viernes.

En síntesis