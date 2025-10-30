En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Puebla estará enfrentando este viernes a Cruz Azul con la intención de ganar para intentar salir del fondo de la tabla de posiciones. Sin embargo, la cotidianeidad del equipo se vio azotada por una noticia en particular.

Y es que acorde a medios y periodistas de México difundieron una noticia sobre Hernán Cristante, su entrenador. Los reportes indican que el entrenador argentino habría recibido una propuesta de Gimnasia y Esgrima La Plata, club donde debutó como jugador en 1986.

Sobre todo, también mencionaban que esta cuestión estaría muy cerca de suceder. Sin embargo, según la información a la que pudo acceder Bolavip, esto no sería de esta manera. Más bien todo lo contrario, nadie del Lobo se comunicó del club para sacarlo de México.

Eso si, lo que también pudo confirmar este medio es que si en algún momento existe algún contacto, el DT argentino estaría dispuesto a escuchar. Existe un fuerte lazo entre el club argentino y el estratega, quien debutó como profesional y estuvo hasta 1993.

El ciclo del director técnico en la Franja no está siendo el mejor desde las estadísticas, ya que, tras 10 partidos dirigidos, apenas cosechó una victoria, tres empates y 6 derrotas. Ya eliminado del torneo, al no poder acceder a la Liguilla o Play-In, habrá que ver si tras la finalización del mismo seguirá en el equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar Puebla por el Apertura 2025?

La Franja estará jugando el próximo viernes 31 de octubre en el marco de una nueva fecha del torneo nacional de México. El partido será desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla y el equipo buscará ganar para cerrar el año de la mejor manera.

