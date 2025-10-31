Puebla, equipo colista de tabla del Apertura 2025, atraviesa sus últimas semanas en el campeonato del segundo semestre, pero eso no le impedirá tratar de sumar triunfos en la recta final. Esta noche, la Franja recibirá a Cruz Azul por la Jornada 16 y buscará darle una alegría a la afición en el último partido del año como local.

Pese a ellos, en el partido se dará una particularidad que no es nada menor. Y es que el entrenador del local, Hernán Cristante, no dirigirá a su equipo desde el banquillo en el Estadio Cuauhtémoc. El director técnico no podrá estar al frente de sus futbolistas desde el terreno de juego del recinto.

El experimentado estratega del Puebla fue hecho a un lado de este encuentro entre sus dirigidos y los Celestes a raíz que debe cumplir con una sanción impuesta por las autoridades, luego de un polémico episodio del que se vio envuelto en el juego ante América por la Jornada 14. El DT no se comportó como correspondía en el Estadio Ciudad de los Deportes y fue castigado por indisciplina.

En el encuentro entre su equipo y las Águilas, que terminó con derrota en el último minuto, Cristante realizó gestos provocadores a la afición azulcrema, poniendo sus dedos sobre la cabeza a modo de Diablo, recordando los títulos ganados en su momento como futbolista de Toluca, donde es ídolo.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) publicó la suspensión para Cristante y lo castigó con tres partidos sin poder dirigir a Puebla. De este modo, el timonel del equipo que marcha en la última posición se perderá todo lo que queda de la Fase Regular, y tendrá que observar a sus dirigidos desde un palco o desde las gradas, según el estadio.

¿Qué partidos se pierde Hernán Cristante con Puebla?

Ante este escenario, el DT ya cumplió un partido de suspensión la fecha pasada ante Juárez, no estará ante Puebla y tampoco la semana próxima ante León. Además, dato no menor, no volverá a estar al frente de sus jugadores en los partidos, dado que está prácticamente sentenciada su salida del equipo para el Clausura 2026. Incluso, el propio director técnico adelantó esta decisión.

