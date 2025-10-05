Por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Puebla cayó 3-1 en su visita a Querétaro y se hunde en el último lugar de la tabla de posiciones de la Fase Regular. Con apenas 5 unidades, el equipo está lejos de salir del sotanero y sufre fecha tras fecha.

Luego de la derrota, el director técnico Hernán Cristante habló en conferencia de prensa, no solo del partido sino también de lo que atraviesa el equipo: “Lo que viene fallando no es de ahora, es la falta de atención. El equipo hizo un buen primer tiempo, pero los goles que recibimos fueron errores puntuales: mala cobertura, desconcentración. Era un partido controlado y se nos fue. Los errores individuales nos siguen costando y queda una sensación de mierda. Si ven que no hay mejora, estoy en disposición de irme”.

Además, habló de lo que piensan los directivos del club: “No sé qué vaya a pasar mañana, están muy molestos, ‘el Chiquis’ (Rafael García) también. Ellos valorarán y saben lo que pienso. Creo en este equipo, pero es un plantel que cambió a todos sus jugadores y necesita maduración. Los errores son muy puntuales”.

Por último, agregó: “No me preocupa porque estoy más afuera que adentro. Tomé este desafío sabiendo lo complicado que era. Tengo estudio, carrera y esto es lo que amo. Estoy tratando de dejar algo en Puebla, pero cuando los resultados no acompañan, los técnicos se van”.

En cuanto a los números de Cristante en la Franja, las estadísticas no son alentadoras de momento. Tras 7 partidos dirigidos aún no ganó, cosechó apenas 2 empates y 6 derrotas. En cuanto a la efectividad, la misma es de apenas un 9,5% al sumar solo dos unidades sobre 21 en juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Puebla por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Los Franjeados buscarán ganar por primera vez desde julio luego de la Fecha FIFA. Por la Jornada 13 del torneo nacional chocarán de local ante Xolos en el Estadio Cuauhtémoc el próximo viernes 17 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

