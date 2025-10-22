El América había dejado mucho que desear en el último partido que disputó ante Cruz Azul por el Apertura 2025. Las Águilas perdieron 2-1 el Clásico Joven en el Estadio Olímpico Universitario y la afición quedó preocupada por el rendimiento que mostraron.

Sin embargo, los dirigidos por André Jardine tenían revancha rápido y el objetivo era tratar de conseguir tres puntos importantes para recuperar el segundo lugar en la tabla de posiciones y no perderle pisada a Toluca que es el único líder por el momento.

Una vez más, tuvieron una mala noche y no convencieron desde lo futbolístico. Sin embargo, se quedaron con los tres puntos tras vencer con lo justo a Puebla, que era el último en la tabla de posiciones. Gracias a la victoria, volvieron a ser segundos.

América comenzó perdiendo por 1-0 por el gol de Gómez, pero luego consiguieron el empate desde los doce pasos gracias a Brian Rodríguez y Ramón Juárez, de cabeza sobre el final, anotó el gol del triunfo. El defensor había entrado hace pocos minutos para ir por el triunfo.

Quién se llevó todas las miradas en este encuentro fue Hernán Cristante, entrenador de la visita, que encendió la polémica por su gesto hacia los aficionados de Las Águilas cuando se fue expulsado.

El gesto polémico de Cristante

El DT de Puebla con pasado en Toluca, vio la tarjeta roja y mientras los fans del América le decían cosas, este no dudó en llevarse los brazos a su cabeza y hacer el gesto de Diablo, recordando su paso por Toluca y también la final que le ganaron hace un tiempo atrás.

