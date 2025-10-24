Es tendencia:
¿Por qué Hernán Cristante no está dirigiendo a Puebla ante FC Juárez en la jornada 15 del Apertura?

El entrenador de 'La Franja' no aparece en la banca de su equipo en el Estadio Olímpico ante 'Bravos'. ¿Qué ocurrió?

Por Martín Zajic

Puebla, equipo colista de tabla del Apertura 2025, atraviesa sus últimas semanas en el campeonato del segundo semestre, pero eso no le impidirá tratar de sumar triunfos en la recta final: esta noche, ‘La Franja’ visitará a FC Juárez, que no se dejará vencer en casa en sus aspiraciones por sellar su boleto a la fase eliminatoria del certamen.

En el partido que dará comienzo a la jornada 15 de la competencia, se dará una particularidad sorprendente fuera del campo: Hernán Cristante no dirigirá a su equipo desde la banca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El director técnico de la visita no podrá estar al frente de sus futbolistas desde el terreno de juego del recinto.

El experimentado estratega del Puebla fue hecho a un lado de este encuentro entre sus dirigidos y los ‘Bravos’, dado que debe cumplir con una sanción impuesta por las autoridades, luego de un polémico episodio del que se vio envuelto en el último juego. El entrenador no se comportó como correspondía en el Estadio Ciudad de los Deportes y fue castigado por indisciplina.

En el último encuentro del Apertura 2025 entre su equipo y el América, que terminó con derrota de ‘La Franja’ en el último minuto, Hernán Cristante realizó gestos provocadores a la afición de las ‘Águilas’, poniendo sus dedos sobre la cabeza a modo de ‘Diablo’, recordando los títulos ganados en su momento como futbolista del Deportivo Toluca, donde es ídolo.

martín zajic
Martín Zajic
