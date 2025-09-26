El Club León profundizó su extensa crisis futbolística y coronó otra semana de agonía con una nueva derrota: ‘La Fiera’ cayó por 2-0 ante FC Juárez en condición de visitante, alargó su sequía de victorias y terminó por hacer estallar por los aires la fina cuerda que quedaba entre los futbolistas, el cuerpo técnico y la afición.

Al cabo de esta nueva caída en el Torneo Apertura, las redes sociales del mundo León dispararon contra todos, pero sobre todo los fanáticos exigieron la renuncia o destitución de Eduardo Berizzo: luego un buen primer semestre al mando, esta nueva temporada ha sido un debacle tras otro y el público esmeralda perdió la paciencia con el DT.

Desafortunadamente para los simpatizantes, lo primero no llegaría. En la rueda de prensa posterior a la derrota ante FC Juárez, cuando muchos esperaban el anuncio de su salida, el propio ‘Toto’ aseguró que aún no tiene decidido dar un paso al costado, y que se tomará un tiempo junto a su cuerpo técnico para conversar qué es lo más adecuado en este momento.

“Después de un partido donde uno tiene que analizar las cosas, no es bueno explayarse en ese sentido ni tomar decisiones en caliente y tan cerca del partido. Pensaremos y que sea lo mejor para León, seguramente... mi idea siempre ha sido lo mejor para León y lo mantengo, pero la decisión tiene que ver con pensar bien y reflexionar en estos momentos, así que no voy a hablar de una decisión tan importante”, manifestó públicamente Berizzo, en una conferencia de prensa que duró apenas ¡3 minutos!

En esta misma línea, ante las sospechas de parte de la afición y de la prensa sobre el ‘poco respaldo’ de la plantilla y de los referentes al entrenador dentro de la cancha, el estratega se mantuvo firme en que no nota falta de compromiso y que todos sus futbolistas se están entregando al máximo para sacar el momento adelante, más allá de que los resultados no los acompañen en el presente.

Lo cierto aquí es que, en muchas otras instituciones, nunca se habría llegado a este punto sin ‘descomprimir’ la situación: León ganó sólo 4 de sus últimos 20 partidos, entre todas las competencias (de los cuales encima perdió trece). Lejos quedó aquel equipo que se preparaba para disputar el Mundial de Clubes antes de recibir la noticia que le dio un vuelco negativo a su año. ¿Serán las horas finales del argentino en el banquillo?