León anunció a su nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo

La Fiera ya tiene elegido al sucesor de el director técnico argentino tras su renuncia al caer por 2-0 en su visita a Juárez.

Por Agustín Zabaleta

Luego de la derrota 2-0 de visitante ante Juárez y el director técnico de Léon, Eduardo Berizzo, decidió poner punto final a su etapa en la Fiera tras los malos resultados. Ahora, la directiva de la institución ya tendría definido al sucesor del entrenador argentino.

Mediotiempo había adelantado que el entrenador Ignacio Ambriz, está cerrando negociaciones con la institución verdiblanca. Las charlas entre las partes irían por el buen camino y en las próximas horas podrían terminar con la firma de un contrato por un año.

Ahora, la institución esmeralda anunció oficialmente al entrenador con un video en sus redes sociales y un sencillo mensaje: “I’ll be back“. En el mismo se lo ve llegar al DT en moto al estadio y le habla a la cámara. El corto finaliza con otra frase “Ambriz is back“.

Tweet placeholder

Cabe recordar que Ambriz salió del León en el 2021 al no llegar a un arreglo para la renovación de su contrato. Tras ese capítulo, se fue a dirigir en la Segunda División del Futbol de España al Deportivo Huesca donde tuvo un breve y complicado paso.

En la Fiera ya fue campeón, en el Apertura 2020, renombrado como Guard1anes 2020, siendo el tercer título de Liga MX tras los dos obtenidos en Necaxa en la década de los ’90 como jugador. Como DT de los Rayos ganó la Copa Oro 2018 y con América ganó la Concachampions 2015-16.

¿Cómo fue el último ciclo como DT de Ignacio Ambriz?

El último ciclo como DT de Ignacio Ambriz fue en Santos Laguna en 2024, donde estuvo al mando de 31 compromisos. Allí cosechó apenas 5 victorias, 8 empates y 18 derrotas, significando solo un 24,73% de efectividad. Desde entonces no tuvo otra etapa en algún equipo dentro o fuera de México.

