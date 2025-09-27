La etapa de Eduardo Berizzo como entrenador de León llegó a su fin. Así lo informó la institución esmeralda este sábado, la cual emitió un comunicado en el cual se consignó que el DT argentino finalizó su vínculo de común acuerdo con la directiva tras la derrota contra FC Juárez por 2-0 en Chihuahua por la Jornada 11 del Apertura 2025.

De esta manera, el paso del timonel de 55 años por Guanajuato se terminó tras poco más de un año con un saldo de 15 victorias, 12 empates (con una caída por penales) y 17 derrotas.

La asunción de Berizzo en León fue durante el Apertura 2024, torneo que ya se encontraba en marcha y en el cual no logró clasificar a la Fiera a la Liguilla. Su mejor pasaje fue en el Clausura 2025, cuando, con la llegada de James Rodríguez, consiguió una racha de diez encuentros sin perder (ocho victorias y dos empates).

Sin embargo, la exclusión de León del Mundial de Clubes por ir contra el reglamento del torneo al pertenecer a Grupo Pachuca -que ya contaba con los Tuzos dentro del certamen- pareció golpear fuertemente al equipo, que tras este revuelo ganó un solo juego sobre siete posibles. La participación de los Panzas Verdes en ese certamen finalizó al caer en cuartos de final contra Cruz Azul.

El inicio de la temporada 2025-26 continuó en la misma tónica, ya que León quedó eliminado en la primera fase de la Leagues Cup y triunfó en solo tres partidos de once posibles en el actual Apertura. Así, la derrota ante FC Juárez parece haber sido el golpe de nocaut para el ciclo de Eduardo Berizzo.

El comunicado de León

En su comunicado, León afirmó que Eduardo Berizzo tuvo “un acto de nobleza pocas veces visto” al tomar la decisión de dejar su cargo como entrenador y destacó al argentino como “un hombre íntegro y lleno de valores deportivos”.

En la misiva también se le agradeció al resto del staff, en el que se encontraban Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli. “Nuestro reconocimiento y cariño, han sido un cuerpo técnico muy cercano y humano que nos deja muchas lecciones”, se indicó.

¿Cuándo vuelve a jugar León?

En este contexto, León volverá a jugar el sábado 4 de octubre desde las 19:00 horas (CDMX) como local de Toluca por la Jornada 12 del Apertura 2025. Aún se desconoce quién será el encargado de dirigir al equipo en ese compromiso, así como los potenciales sucesores de Eduardo Berizzo en la banca esmeralda.