El capitán de la Selección Colombia llevará una distinción otorgada por la FIFA en su camiseta a lo largo de toda la cita mundialista. Conoce de qué se trata.

La Selección Colombia le pone el broche a la Jornada 1 del Mundial 2026. El combinado Cafetero enfrenta a Uzbekistán por el Grupo K y hay grandes expectativas por lo que pueda hacer James Rodríguez, un futbolista que suele destacar en este tipo de torneos independientemente de su presente a nivel club.

Publicidad

El futbolista de Minnesota United fue elegido MVP de la Copa América 2024 y tiene un grato recuerdo de los Mundiales, más precisamente de la edición de Brasil 2014. De hecho, la FIFA lo reconoció con un parche especial gracias a su estelar actuación en dicha cita mundialista.

¿Qué es el parche que tiene James Rodríguez en su camiseta?

Se trata de una distinción especial que implementó la FIFA a partir del Mundial 2026. Puntualmente, James Rodríguez luce una insignia con forma de zapato en una de sus mangas por haber sido goleador de la Copa del Mundo en Brasil 2014.

James es uno de los tres futbolistas que lo utilizan en esta cita mundialista. ¿Los otros dos? Kylian Mbappé y Harry Kane, goleadores de Qatar 2022 y Rusia 2018, respectivamente. Thomas Müller fue el líder de goleo en Sudáfrica 2010, pero el atacante ya no es tenido en cuenta en la Selección de Alemania.

Publicidad

Kylian Mbappe con el parche de goleador ante Senegal (Getty Images)

Otros parches especiales que añadió la FIFA en el Mundial 2026

Legacy : jugadores que disputaron más de cuatro Mundiales.

: jugadores que disputaron más de cuatro Mundiales. Debut : jugadores que están jugando su primera Copa del Mundo.

: jugadores que están jugando su primera Copa del Mundo. Golden Ball : jugador que ganó un Balón de Oro del Mundial.

: jugador que ganó un Balón de Oro del Mundial. Golden Glove: jugador que fue elegido mejor portero de la Copa del Mundo.

En síntesis

James Rodríguez luce un parche de zapato por ser goleador en Brasil 2014.

luce un parche de zapato por ser goleador en Brasil 2014. Colombia vs Uzbekistán es el cruce por el Grupo K del Mundial 2026.

es el cruce por el Grupo K del Mundial 2026. Mbappé y Kane también utilizan esta insignia de goleadores de ediciones pasadas.