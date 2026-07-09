A pocos días del comienzo del Torneo Apertura 2026, la Inteligencia Artificial realizó un análisis de los equipos participantes y lanzó su pronóstico sobre quién tiene más chances de quedarse con el título.

Si bien todas las miradas del mundo del futbol están puestas en el Mundial 2026 y en conocer qué selección levantará el trofeo más importante del planeta, en México ya comienza a sentirse la emoción por una nueva temporada de la Liga MX. La próxima semana se pondrá en marcha el Torneo Apertura 2026 y los 18 clubes arrancarán un nuevo camino con el objetivo de conquistar el campeonato.

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En esta ocasión, además, el certamen tendrá un cambio importante en su formato. A partir del Apertura 2026 desaparece definitivamente el Play-In y la Liguilla volverá a disputarse con los ocho mejores equipos de la tabla general clasificando de manera directa a los Cuartos de Final.

Con ese escenario, en BOLAVIP le consultamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuál es su proyección para el campeonato. La IA analizó el presente de cada plantel, los movimientos más importantes del mercado de pases, el regreso del Atlante a la Primera División y el rendimiento esperado de los principales candidatos para elaborar su predicción.

¿Quién se quedará con el Apertura 2026?

“Cruz Azul parte como el gran favorito por la consolidación del proyecto encabezado por Joel Huiqui, mientras que América, Tigres y Monterrey aparecen como sus principales perseguidores. Chivas también será protagonista, aunque la pelea por los últimos boletos será muy cerrada. Mi proyección de los ocho clasificados es la siguiente:”

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Cruz Azul

Club América

Tigres UANL

Monterrey

Chivas

Toluca

Pumas UNAM

Pachuca

Según el análisis de Gemini, Cruz Azul terminará como líder de la fase regular gracias a la solidez de su funcionamiento colectivo y a un plantel que llega en un gran momento. Detrás se ubicarían América, impulsado por el regreso al Estadio Azteca, Tigres con la experiencia de su plantel y Monterrey, que volvería a ser protagonista.

“También proyecto que Cruz Azul será el campeón del Apertura 2026. Al finalizar como líder de la fase regular llegará con una ventaja deportiva importante y menor desgaste. En la Liguilla impondrá su funcionamiento colectivo y superará una final muy exigente frente al Club América o Tigres para conquistar una nueva estrella y cerrar un semestre histórico”, explicó Gemini.

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