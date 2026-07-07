¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026

Colombia se enfrenta a Suiza en busca de clasificar entre los ocho mejores equipos del certamen internacional más importante del mundo.

Este martes quedarán definidos los últimos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. La fase de octavos de final llega a su fin con dos partidos que completarán el cuadro de los ocho mejores equipos del certamen y dejarán conformados todos los cruces de la siguiente ronda.

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Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el que protagonizarán Suiza y Colombia. Ambos seleccionados han sido protagonistas de un gran torneo y llegan con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo. El ganador continuará en carrera por el título, mientras que el perdedor se despedirá del campeonato.

Colombia viene de eliminar a Ghana en la ronda anterior y buscará apoyarse en la experiencia de James Rodríguez y el desequilibrio de Luis Díaz para dar un nuevo paso. Del otro lado, Suiza dejó en el camino a Argelia y confía en poder dar el batacazo.

Alineación de Colombia para enfrentar a Suiza

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Javier Suárez

Luis Díaz

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Alineación de Suiza para jugar con Colombia

Gregor Kobel

Denis Zakaria

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Ruben Vargas

Johan Manzambi

Dan Ndoye

Breel Embolo

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