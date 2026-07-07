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MUNDIAL 2026

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026

Colombia se enfrenta a Suiza en busca de clasificar entre los ocho mejores equipos del certamen internacional más importante del mundo.

Colombia quiere dar otro paso en el Mundial 2026.
© Getty ImagesColombia quiere dar otro paso en el Mundial 2026.

Este martes quedarán definidos los últimos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. La fase de octavos de final llega a su fin con dos partidos que completarán el cuadro de los ocho mejores equipos del certamen y dejarán conformados todos los cruces de la siguiente ronda.

Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el que protagonizarán Suiza y Colombia. Ambos seleccionados han sido protagonistas de un gran torneo y llegan con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo. El ganador continuará en carrera por el título, mientras que el perdedor se despedirá del campeonato.

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Colombia viene de eliminar a Ghana en la ronda anterior y buscará apoyarse en la experiencia de James Rodríguez y el desequilibrio de Luis Díaz para dar un nuevo paso. Del otro lado, Suiza dejó en el camino a Argelia y confía en poder dar el batacazo.

Alineación de Colombia para enfrentar a Suiza

  • Camilo Vargas
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Johan Mojica
  • Gustavo Puerta
  • Jefferson Lerma
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Luis Javier Suárez
  • Luis Díaz

Alineación de Suiza para jugar con Colombia

  • Gregor Kobel
  • Denis Zakaria
  • Nico Elvedi
  • Manuel Akanji
  • Ricardo Rodríguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Ruben Vargas
  • Johan Manzambi
  • Dan Ndoye
  • Breel Embolo
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En sintesis

  • Las selecciones de Suiza y Colombia definirán hoy el último boleto a cuartos de final.
  • El mediocampista James Rodríguez y el extremo Luis Díaz figuran en la alineación titular colombiana.
  • El equipo europeo iniciará el compromiso internacional con Granit Xhaka y Manuel Akanji como titulares.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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