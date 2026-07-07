¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026

Este martes quedarán definidos los últimos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. La fase de octavos de final llega a su fin con dos partidos que completarán el cuadro de los ocho mejores equipos del certamen y dejarán conformados todos los cruces de la siguiente ronda.
Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el que protagonizarán Suiza y Colombia. Ambos seleccionados han sido protagonistas de un gran torneo y llegan con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo. El ganador continuará en carrera por el título, mientras que el perdedor se despedirá del campeonato.
Colombia viene de eliminar a Ghana en la ronda anterior y buscará apoyarse en la experiencia de James Rodríguez y el desequilibrio de Luis Díaz para dar un nuevo paso. Del otro lado, Suiza dejó en el camino a Argelia y confía en poder dar el batacazo.
Alineación de Colombia para enfrentar a Suiza
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Javier Suárez
- Luis Díaz
Alineación de Suiza para jugar con Colombia
- Gregor Kobel
- Denis Zakaria
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Ruben Vargas
- Johan Manzambi
- Dan Ndoye
- Breel Embolo
En sintesis
- Las selecciones de Suiza y Colombia definirán hoy el último boleto a cuartos de final.
- El mediocampista James Rodríguez y el extremo Luis Díaz figuran en la alineación titular colombiana.
- El equipo europeo iniciará el compromiso internacional con Granit Xhaka y Manuel Akanji como titulares.