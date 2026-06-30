Los Zorros suman un talento desde la nación africana con paso por selección nacional de cara al torneo de la Primera División de México.

Si bien la disputa del Mundial 2026 continúa a buen ritmo y acaban de iniciar los 16avos de Final, los equipos de la Liga MX ya iniciaron su preparación para el Apertura 2026. En ese sentido, las pantillas ya de a poco iniciaron la pretemporada y están disputando amistosos.

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Pero, más allá de la preparación, los conjuntos nacionales también trabajan con la ventana de transferencias, donde la directivas trabajan en las altas y bajas de los equipos. En ese sentido, en las últimas horas un equipo de México resolvió el arribo de un futbolista según informó el periodista César Luis Merlo.

Se trata de Atlas, que acaba de sumar al delantero Ryan Mmaee desde el futbol de Chipre. El oriundo de Marruecos llega desde el Omonia Nicosia del futbol chipriota por un valor desconocido acorde a lo informado por el comunicador argentino.

Ryan Mmaee viene de ser figura en el futbol de Chipre. [Foto: Getty Images]

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Así lo aclaró para Superdeportivo: “La transacción se ha manejado con total hermetismo corporativo a raíz de la reciente venta del Atlas por parte de Grupo Orlegi a su nueva dirigencia, la cual ha optado por blindar la información financiera de sus primeros movimientos de mercado“.

El jugador tuvo paso por la Selección que es una sensación en los últimos años, en Marruecos. Sin embargo, el jugador tuvo mayormente actividad entre 2021 y 2022, y quedó fuera en el último corte. Su último partido fue en un amistoso en septiembre de 2022 ante Paraguay.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Ryan Mmaee en Omonia Nicosia?

En lo que respecta al rendimiento en el último curso, el jugador fue parte de 38 compromisos, siendo titular en 30 compromisos. Anotó 27 goles y realizó 13 asistencias, siendo una pieza clave para el conjunto que viste de verde en la Primera División de Chipre.

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En síntesis